Eva Bargiela mostró su panza en sus últimas días de gestación con un contundente pedido para su hijo

Eva Bargiela transita la última etapa de su embarazo y espera la llegada de su hijo Faustino. A través de su red social, muestra cómo se prepara para recibirlo con mucho amor y humor. En su reciente publicación, la modelo bromeó sobre la dulce espera de su bebé y recibió una lluvia de "likes" de parte de sus seguidores.

El divertido video de Eva Bargiela en el que le habla a su bebé en camino

La llegada de Faustino, el primer hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, se está haciendo esperar. La influencer contó que ya transita las 39 semanas de embarazo y que espera ansiosa conocerlo. De hecho, en una imagen que compartió en sus historias de Instagram se la ve posando con su panza al aire y mostrando lo grande que está.

Además, se la ve frente a un espejo de cuerpo entero y luciendo un conjunto súper chic: top blanco off the shoulder con frunce mangas globo, y pantalón tiro bajo de lino en la misma tonalidad. Sin embargo, lo más llamativo fue el siguiente posteo que realizó en la intimidad de su hogar.

Eva Bargiela

Se trata de un video, donde muestra de cerca su abdomen y realiza un contundente pedido a su bebé con un popular audio de Tik Tok. “Mood 39 semanas”, escribió Eva Bargiela junto a su posteo. Con sus dotes artísticos y su personalidad auténtica, la joven repitió: “Si de aquí a ocho días usted no me tiene resuelto este problema, el que va a estar metido en un problema bien berraco va a ser usted”. Sin dudas, el clip cosechó miles de likes y mensajes de buenos deseos para el momento en que nazca su bebito.

Hace algunos días, Eva Bargiela se encargó de compartir con los usuarios cómo quedó el cuarto de su bebé y generó mucha ternura. La top model escogió una estética minimalista y sofisticada que sigue la línea de los demás ambientes de su propiedad. Además, publicó una postal haciendo una pose que aprendió en los cursos de embarazada, y en la que Gianluca Simeone la estaba ayudando. En la misma, escribió: "Preparándonos".

Eva Bargiela

Esto llevó a que muchos creyeran que ya se encontraba en trabajo de parto, y no dudaron en escribirles preocupados para saber cómo estaba. A los minutos, Eva Bargiela subió un video aclarando la confusión. "Me tenté. Subí una foto practicando uno de los ejercicios que aprendimos en los tantos cursos que hicimos con Gian, y todos me empezaron a escribir", comenzó en una historia.

Y agregó con carisma y total sinceridad: "Yo no sé cómo es parir, porque es mi primer bebé, pero no creo que en medio de todo el momento alguien tenga ganas de sacarse una foto y subirla a Instagram. Se piensan que estoy loca". Por último, aseguró que con su pareja están pasando por un momento de "ansiedad generalizada".

De esta manera, a pocos días de dar a luz, Eva Bargiela mostró lo grande que está su panza en sus últimas días de gestación y realizó un contundente pedido para su hijo. "Si de aquí a ocho días usted no me tiene resuelto este problema, el que va a estar metido en un problema bien berraco va a ser usted", bromeó.