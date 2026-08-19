Sol Pérez mostró cómo entrena su hijo Marco en el gimnasio: "Entrenar con un súper bebé se ve algo así"

Sol Pérez y su hijo Marco, fruto de su relación con Guido Mazzoni, protagonizaron un tierno momento en el gimnasio. La presentadora y analista de GH mostró cómo entrenó junto a su pequeño de un año y cosechó una lluvia de corazones en las redes sociales.

El tierno entrenamiento de Sol Pérez y su hijo Marco que conquistó a sus seguidores

Sol Pérez volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram, aunque esta vez no fue solamente por su disciplina a la hora de entrenar. La modelo compartió un tierno video desde el gimnasio en el que mostró cómo combina su rutina de ejercicios con su faceta de mamá. Además, dejó en claro que cuando está junto a su hijo Marco cualquier entrenamiento puede convertirse en un momento de diversión.

“Entrenar con un súper bebé se ve algo así”, escribió Sol Pérez junto al clip que rápidamente cosechó una lluvia de likes y cientos de comentarios. En el mismo, el bebé, fruto de su amor con Guido Mazzoni, se convirtió en el gran protagonista y acompañó a su mamá durante una de sus habituales jornadas de actividad física.

Sol Pérez mostró cómo entrena junto a su hijo Marco

Sol Pérez tiene una rutina muy organizada y suele comenzar sus días bien temprano, antes de dirigirse a Telefe para cumplir con sus compromisos laborales. Esta vez, decidió trasladarse al gimnasio junto a Marco y mostró el particular desafío de intentar completar su entrenamiento mientras el pequeño reclamaba toda su atención.

Mientras Sol Pérez realizaba distintos ejercicios de fuerza, Marco se entretenía a su manera: sacaba algunos de los elementos que encontraba a su alcance, se movía por el espacio y observaba con curiosidad cada uno de los movimientos de su mamá. Lejos de interrumpir el momento, la influencer decidió incorporarlo a su entrenamiento y aprovechó para hacer algunos movimientos junto a él.

Sol Pérez mostró cómo entrena junto a su hijo Marco

Las imágenes mostraron a Sol Pérez disfrutando de la situación y adaptando su rutina a la presencia de Marco, que no paró de acercarse a la cámara. Así, lo que comenzó como una jornada habitual de gimnasio terminó convirtiéndose en una divertida mañana entre madre e hijo que ella quiso compartir con su comunidad virtual.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la naturalidad con la que Sol Pérez logró combinar el entrenamiento con el cuidado de su pequeño. Entre ejercicios, juegos y sonrisas, dejó ver una escena cotidiana de su maternidad y mostró que, con un niño de un año, hasta una rutina de fuerza puede transformarse por completo.

El posteo no tardó en generar repercusiones y, entre los cientos de mensajes que recibió, apareció también el comentario de Guido Mazzoni, esposo de Sol y papá de Marco. Con humor, el empresario destacó las habilidades deportivas de su hijo y escribió: “Ya hace más pull ups estrictas que yo jajaja”, haciendo referencia a los ejercicios de dominadas que su primogénito intentaba realizar.

El look funcional y deportivo de Sol Pérez para entrenar con su hijo Marco

Para una jornada muy especial en el gimnasio, Sol Pérez eligió un look deportivo y funcional, fiel al estilo que suele llevar para sus entrenamientos. La top model lució un conjunto compuesto por una remera y un short de lycra en tono gris, una combinación cómoda que le permitió moverse con libertad durante toda la rutina.

Sol Pérez mostró cómo entrena junto a su hijo Marco

Su outfit se completó con zapatillas deportivas, ideales para darle el toque final a un look pensado para priorizar la comodidad sin perder el estilo. El conjunto en color gris también aportó una estética sobria y versátil, muy característica de los looks athleisure.

De esta manera, Sol Pérez mostró cómo entrena su hijo Marco en el gimnasio y escribió: "Entrenar con un súper bebé se ve algo así". Con este divertido video, volvió a publicar una parte de su día a día lejos de las cámaras de televisión.