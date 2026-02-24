Guillermo Francella y Elba Marcovecchio muy cerca: el encuentro que encendió rumores de romance

Un nuevo romance habría surgido entre celebridades de la televisión argentina. En LAM (América), dieron a conocer que Guillermo Francella y Elba Marcovecchio habrían estado conversando muy cercanos, durante la noche del 23 de febrero. El actor fue protagonista de una dura separación, a finales del 2024, y se enfocó en su carrera durante el 2025. Por su parte, la abogada está en el centro de las polémicas, al ser la representante de Mauro Icardi, en medio del Wandagate. Sin embargo, esta vez los rumores de un romance corrieron con ellos, al igual que los detalles de su encuentro.

Los detalles del encuentro de Guillermo Francella y Elba Marcovecchio

Si bien fue Ángel de Brito quien dio la noticia, en La Mañana con Moria (eltrece), Moria Casán habló del cumpleaños de Mirtha Legrand y aseguró que Guillermo Francella y Elba Marcovecchio habrían mantenido una conversación, comenzando con los rumores de romance. Según contó, se los vio hablando muy cercanos durante la noche y lo ejemplificó con un peluche que la conductora tenía a mano. "Le dije a Marcovecchio el otro día que estuvo acá, en un Zoom muy entretenido, le dije ‘mirá que está con el llibido subido’. Hasta le pregunté si usaba lencería íntima. Pero está con el líbido subido la Marcovecchio. Ahí auguré buenas cosas", expresó, conforme con la posible nueva pareja.

Sin embargo, el doctor Guillermo Capuya aseguró que él se encontraba en el lugar y que había visto "onda" entre ambos. "No hubo chape", sentenció. Acto seguido, la abogada se comunicó con la producción del programa, y Casán contó los detalles sobre la conversación que tuvieron. "Escribió la señora Elba Marcovecchio. Dice que con Francella, ella habló. Hablaron solamente de fútbol. Dice que era una fiesta muy importante donde no se podía hablar de muchas cosas. Pero en una de esas hablaron de fútbol y le dieron un sentido erótico", explicó y bromeó al final.

La separación de Guillermo Francella y Marynés Breña

En el 2024, Guillermo Francella sorprendió al darse a conocer que decidió separarse de su esposa y madre de sus hijos, Marynés Breña. Ella fue la que confirmó la noticia de su divorcio, tras 36 años juntos, y él se enfocó a sus proyectos en el cine que generaron debate mediático. Según explicó, la causa principal fue el desgaste natural de la relación, sin conflicto puntual ni terceros en discordia. Sin embargo, a más de un año de la noticia, el actor habría apostado nuevamente al romance, con una inesperada figura del espectáculo.

Guillermo Francella, Elba Marcovecchio

Los usuarios de las redes sociales y medios de comunicación no tardaron en dar sus opiniones y en hacer crecer los rumores de un posible nuevo amor. Guillermo Francella y Elba Marcovecchio son de los personajes mediáticos más polémicos de la televisión y queridos por muchos. Sin embargo, ahora sus caminos se cruzarían, tras un encuentro donde se los vio cercanos.

A.E