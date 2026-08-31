Leo Messi anunció su salida de la selección argentina en una carta de puño y letra: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

Lionel Messi anunció su salida de la Selección Argentina, en una carta puño y letra, escrita el 21 de julio del 2026. Durante los últimos meses, el astro argentino mantuvo el silencio mediático, mientras pasaba el duelo de su padre, Jorge Messi, y el final del Mundial 2026. Sin embargo, y como muchos fanáticos suponían, terminó confirmando que no volverá a jugar con la Selección, y le dedicó unas palabras a todos.

Lionel Messi y la Selección Argentina

La carta de despedida de Lionel Messi a la Selección Argentina

Un hecho que todos sabíamos que iba a llegar, y cayó, el lunes 31 de agosto del 2026. Lionel Messi decidió comunicar su triste despedida de la Selección Argentina, a través de una carta escrita a mano que la escribió, como contó él mismo, "el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes". En el posteo que compartió en su cuenta de Instagram, mostró la carta y le sumó un video que rememora todo el paso que tuvo durante los años en la Selección.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", comenzó el comunicado.

La carta de despedida de Lionel Messi a la Selección Argentina

De esta manera, reflexionó: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar". Sin dudarlo, nombró a sus compañeros y familia de estos años, y expuso: "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)". Finalmente, emocionó a todos con el último adiós: "Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino".

Además de la carta, compartió un video donde rememoró los 20 años en la Selección Argentina. Como comienzo, utilizó aquella entrevista de cuando era pequeño, donde exponía su sueño de ser un representante del país. La canción “Brindis”, interpretada por Soledad Pastorutti, fue la elección adecuada para el rosarino que recordó su recorrido con la Albiceleste, que incluyó el título del Mundial 2022 en Qatar y las finales de 2014 y 2026, además de las Copa América 2019 y 2024. Diego Maradona, Lionel Scaloni, todos los fanáticos y sus compañeros también fueron protagonistas de las imágenes que eligió el capitán para hacer su despedida. Con el emoji del corazón y la bandera, dejó en claro el orgullo que siente por el equipo y el recuerdo que se lleva.

Leo Messi anunció su salida de la Selección Argentina en una carta de puño y letra, y con un video conmemorativo de todos sus años con la camiseta. Los usuarios de las redes sociales y sus compañeros no tardaron en dejarle mensajes en las publicaciones, además de compartir su profundo agradecimiento por todos los títulos.

A.E