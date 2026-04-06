Así es la increíble nueva casa de la infanta Cristina para disfrutar de su jubilación: con la cocina como el corazón del hogar

La infanta Cristina inició una nueva etapa en Barcelona con una casa que marca el comienzo de un momento distinto en su vida, un espacio pensado para acompañar la tranquilidad que llegó con su jubilación. La elección de esta residencia reflejó un regreso cargado de significado, preparado para convertirse en el escenario de momentos familiares.

La nueva casa de la infanta Cristina para disfrutar de su jubilación y su familia

Infanta Cristina se prepara para disfrutar de su jubilación en una casa en Pedralbes, un lugar que simboliza su regreso a España; este espacio se convirtió en el escenario ideal para esta nueva etapa personal. La residencia se presenta como un entorno pensado para la calma y la continuidad, con ambientes pensados para el día a día.

Infanta Cristina

Tras años de discreta residencia en Ginebra, la hermana del rey Felipe VI decidió regresar a Barcelona, ciudad que marcó una etapa importante de su vida. Según reveló la revista Lecturas, adquirió una vivienda en una exclusiva zona, un lugar cargado de recuerdos de su pasada relación.

La decisión de la infanta Cristina de volver a España no es casual. Cada vez es más frecuente verla en actos públicos y reuniones familiares. Este regreso definitivo parece inminente, con todo preparado para instalarse en su nuevo hogar. La vivienda en Pedralbes no solo simboliza un retorno a sus raíces, sino también un espacio pensado para convivir con sus hijos.

Infanta Cristina y Pablo Urdangarin

Según se conoció, en la residencia que adquirió la segunda hija de la reina Sofía, ya se mudó Pablo Urdangarin, quien combina su carrera en el balonmano con su relación sentimental con Johanna Zott. Uno de los espacios que más le importa a la periodista que resalte es la cocina, por lo que le dedicó especial atención a las renovaciones que debían hacerse.

La cocina de la infanta Cristina, el corazón de su nueva casa

Uno de los espacios más destacados de la nueva residencia es la cocina. Tal como detalló la periodista Silvia Taulés en ‘Vanitatis’, se trata de una estancia amplia y luminosa, reformada con materiales de primera calidad. A este espacio, la infanta Cristina le dedicó especial atención y organizó ciertas modificaciones especiales.

Este ambiente cuenta con una gran isla central, ideal para preparar comidas y compartir momentos en familia. Además, dispone de una puerta corredera de cristal que permite dividir el ambiente y separarlo del salón y el comedor, aportando funcionalidad. Por otro lado, dispuso que su casa refleje su nueva etapa con detalles de su vida en Ginebra, llevándola a rescatar algunos de los muebles que tenía en su antigua residencia.

La infanta Cristina y sus hijos

En su etapa anterior en Barcelona, la infanta Cristina contaba con personal interno de servicio. Tras mudarse a Suiza, optó por mantener a esa persona de confianza hasta que se jubiló. Ahora, en su regreso, decidió contar con la ayuda de una pareja de origen rumano que ya había trabajado para ella en el pasado, según señaló la revista Lecturas.

La infanta Cristina encontró en su increíble nueva casa de Pedralbes el lugar perfecto para disfrutar de su jubilación, un espacio que refleja el inicio de una etapa marcada por la serenidad y la cercanía familiar. La vivienda se convierte en el escenario ideal para consolidar su regreso a Barcelona, con ambientes pensados para la comodidad y el día a día.

VDV