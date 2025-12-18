Revelan cuál es el nuevo trabajo que Morena Rial consiguió en la cárcel de Magdalena

Mientras sigue detenida en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena, Morena Rial dio un giro inesperado a su rutina tras conseguir un nuevo empleo dentro del penal, una noticia que suma un capítulo más a su controvertida vida en prisión. La mediática, hija del periodista Jorge Rial, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida legal y personal, y ahora se incorpora al mundo laboral en medio de su detención.

El periodista Guido Záffora contó en DDM cómo es la nueva jornada laboral de Morena desde adentro del penal. Según reveló, trabaja en el sector de admisión administrativa de la cárcel, con un horario que va de 8 a 14 y de 15 a 18 horas, lo que implicaría una rutina estructurada para cumplir con esa función durante el día.

Cuál es el trabajo de Morena Rial en la cárcel

Según las fuentes consultadas por el periodista, el puesto que ocupa la influencer dentro de la cárcel de Magdalena tiene carácter administrativo y podría incluir tareas de registro, gestión interna o apoyo en documentación, adaptado al régimen del penal. Esta nueva responsabilidad, que empezó tras la negativa de la prisión domiciliaria, podría ser vista tanto como un desafío personal como una forma de mantener el orden y la disciplina en su día a día.

Morena Rial durante su detención en San Isidro

La noticia se conoce días después de que Morena, detenida tras ser acusada por robo agravado, quedara envuelta en una nueva polémica por un supuesto embarazo. Además, esta semana sonaron fuerte los rumores de que participó del casting de Gran Hermano Generación Dorada.

Aunque el nuevo trabajo dentro del penal puede parecer una rutina, no deja de ser significativa: revela cómo se reorganiza la vida de una figura mediática acostumbrada a las cámaras y la exposición, ahora adaptada a las reglas del régimen penitenciario. Para Morena, este rol podría ser también una forma de cumplir con parte de las exigencias judiciales sobre su conducta y su reinserción social.

Cabe mencionar que la influencer fue trasladada a Magdalena después de que la Justicia revocara su excarcelación por no cumplir con ciertas condiciones impuestas, como asistir periódicamente al juzgado, presentarse a tratamientos psicológicos o acreditar un empleo estable.

Morena Rial y los próximos pasos de su situación judicial

Además de su nuevo trabajo, en los últimos días también trascendió que Morena negó haber participado en un supuesto casting para un reality show desde la cárcel, y continúa a la espera de novedades sobre su situación judicial. El penal de Magdalena se convirtió en su lugar de residencia forzada, donde cumple con actividades diarias que incluyen trabajo, régimen interno y la expectativa por el avance de su causa.

Servicio Penitenciario de Magdalena donde se encuentra Morena Rial

En ese marco, la decisión de ocupar un puesto laboral dentro de la prisión marca otro episodio de su ciclo de altibajos: una historia que sigue desarrollándose con atención mediática y familiar en un centro de detención que hoy es su realidad.