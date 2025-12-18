Maxi López y Daniela Christiansson revelaron la verdad sobre el comienzo de su historia de amor: "No quería saber nada"

Maxi López y Daniela Christiansson están juntos desde 2014, fecha clave en el vínculo entre Wanda Nara y el exfutbolista. Ante las constantes idas y vueltas en MasterChef Celebrity (Telefe) acerca del comienzo de su relación con la modelo nacida en Suiza, en las últimas horas, el empresario contó la verdad acerca de los inicios de su historia de amor.

Maxi López reveló el misterio acerca de su romance con Daniela Christiansson

La separación de Wanda Nara y Maxi López significó para la prensa argentina un verdadero escándalo debido a las presuntas infidelidades del ex deportista. En este marco, los reproches de la mediática en MasterChef Celebrity hizo que se pusiera sobre la luz un tema que mantenía oculto.

Maxi López y Daniela Christiansson | Instagram

En las últimas horas, Maxi López realizó un video en redes sociales con Daniela Christiansson donde habló del inicio de su relación. "Yo estaba separándome y tenía un amigo mío que, después de 6 meses tratando de convencerme para ir a cenar, me lleva a comer a un lugar de sushi en Milán con su grupo de amigos. Dani llegó última y cuando la vi dije: '¿Qué pasó?'", relató sorprendido de verla tan radiante y única.

Según sus declaraciones, no estaba en sus planes quedarse hasta después de hora, pero al ver a la rubia ingresar al lugar se enamoró a primera vista: "Mi idea era comer y volver a casa, pero cuando llegó ella me descompaginó todo. Y bueno, me fui con todo el grupo a tomar algo". Fue en este momento en el que la modelo internacional agregó: "Yo no me acuerdo de nada". Pero, para sorpresa de todos, la joven confesó: “Justo a la mañana de ese día terminé mi relación de hace 5 años. Así que quería salir y joder con mis amigos".

Maxi López y Daniela Christiansson | Instagram

A Maxi López y a Daniela Christiansson se les pisa las fechas

Ambos estaban dándole punto final a sus vínculos amorosos cuando el destino los unió. "Me acuerdo que cuando llegué, había solo una mesa libre donde me podía sentar. Había otras modelos que estaban haciéndose las lindas con los hombres. Ni miraba yo, quería tomar nada más. Llegué sin maquillar porque no quería saber nada", señaló Daniela Christiansson. Maxi López, encantado de verla hablar y contar sus impresiones el día que conoció al padre de sus hijos, exclamó: "Estabas espectacular, fresca, eras un pescadito y yo que estaba con la caña de pescar".

Finalmente, el exdelantero deslizó que le costó enamorarla: “Más fría la sueca”. No obstante, con el correr de las semanas, se permitieron conocerse y comenzar a formar un noviazgo que terminó en una buena historia de amor. "Recuerdo que un amigo me dijo 'Dani, vení que te presento a alguien'. Yo estaba super borracha, pero recuerdo que había un hombre rubio con una cresta que me saludó y yo estaba 'okey, chau'", sostuvo la mamá de Elle y Lando, quien no pudo evitar el flechazo.

Hoy, a más de una década de ese primer encuentro, Maxi López y Daniela Christiansson están a punto de convertirse en padres por segunda vez -quinta vez por parte del argentino-. Durante todo este tiempo juntos, la pareja logró establecer un fuerte lazo de confianza que llevó a que el ex de Wanda Nara pudiera instalarse en Argentina para grabar MasterChef Celebrity y compartir, incluso, eventos familiares con la madre de sus hijos mayores.

NB