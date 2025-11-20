Bastián Demichelis sin filtro sobre el rol de su mamá, Evangelina Anderson, en MasterChef Celebrity: "En casa no cocina nunca"

Bastián Demichelis, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, se sinceró ante Wanda Nara y habló sin filtro sobre el rol de la modelo en MasterChef Celebrity. El joven dejó sin palabras a su mamá al asegurar que “en casa no cocina nunca”, una frase que provocó risas en el estudio y descolocó por completo a la participante.

Bastián Demichelis sin filtro sobre el rol de su mamá en MasterChef Celebrity: "En casa no cocina nunca"

En una noche muy especial, donde los hijos de los participantes fueron los grandes protagonistas del programa, Bastián expuso a su mamá frente a todos. El adolescente se abrió con Wanda Nara y reveló que Evangelina Anderson “solo cocina en el programa”, dejando entrever la faceta más doméstica de la modelo.

“Bastián, quiero que me cuentes si mamá cocina, porque acá le va increíble”, le preguntó Wanda al presentar al mayor de los hijos de la influencer. Sin vueltas, el joven futbolista de River Plate respondió: “Solo cocina acá. En mi casa no cocina nunca”.

Evangelina Anderson con sus hijos Bastián, Lola y Emma Demichelis

La sinceridad del adolescente generó carcajadas entre los presentes, y hasta Damián Betular intervino: “Ay, es re sincero, los amo”. Sorprendida por los dichos, Evangelina reaccionó entre risas: “¡Por favor! De parte de mamá, acá tenemos que ganar”.

La tierna ayuda de Benja Fernández a su mamá, Valu Cervantes, que enterneció las redes

Otro de los momentos más comentados tuvo como protagonista a Benjamín, el hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández. Acompañado por su hermanita Olivia, el nene de dos años ingresó al mercado de MasterChef Celebrity y eligió todos los ingredientes para que su mamá pudiera cocinar.

Rápidamente, el video del pequeño entregando dulce de leche, harina y una enorme cantidad de naranjas se viralizó en redes. Entre risas, Valentina comentó: “Con los cuatro kilos de naranjas que trajo puedo hacer pollo a la naranja para todo el equipo”.

Valu Cervantes y Enzo Fernández con Olivia y Benjamín

La presencia de los hijos no solo cambió la dinámica del certamen, sino que dejó algunas de las postales más espontáneas y divertidas de la temporada. Entre la sinceridad brutal de Bastián y la dulzura de Benja, la noche dejó claro que, cuando los chicos entran en escena, MasterChef Celebrity se convierte en un show todavía más impredecible.