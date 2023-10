Se confirmó el casamiento ente Cande Tinelli y Coti Sorokin. En LAM hablaron del tema y también se reveló que la familia del cantante se enteró por el programa cuando Maite Peñoñori reveló la noticia y Yanina Latorre contó algunos detalles sobre la hija de Marcelo Tinelli.

Revelaron en LAM quiénes no estarían de acuerdo con el casamiento de Coti Sorokin y Cande Tinelli

Ángel De Brito también sabía de la primicia y deslizó: “Acá empiezan los llamados. La exmujer de Coti y los hijos se están enterando por LAM en este momento. Al estilo Moyano, Bargiela”. “Ella habló muy mal de él hace poco públicamente”, dijo Yanina sobre los dichos de la hija de Marcelo Tinelli.

“El entorno de Cande no estaría muy de acuerdo con esto. Ellos tenían una relación muy tóxica. Es todo raro. No les tengo fe para nada. Yo tengo mucho detalle. Él es muy celoso y una vez la dejo encerrada en el departamento para que no salga”, siguió la Angelita.

“Ella es una mina buena. A veces se le salta la tuerca pero es buena. A Mica esto no creo que le guste”, acotó Yanina Latorre sobre la relación que tienen las familias de Coti Sorokin y Cande Tinelli. La panelista hizo mención que con Marcelo se llevaban bien, pero que después de la ruptura no se sabe cómo quedaron.

