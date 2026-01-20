La China Suárez y Mauro Icardi toman una decisión que perjudica directamente a Benjamín Vicuña y pone en riesgo la relación

Mauro Icarid y la China Súárez toman una decisión que apunta directamente contra Benjamín Vicuña. Según destacan los medios de Turquía, el futbolista y su esposa estarían dispuestos a dar un paso muy importante, algo que atentaría directamente contra los intereses del actor y que, de confirmarse, podría volver a complicar las cosas entre ellos, justo cuando parecía que empezaba a reinar la calma.

La decisión de la China Suárez y Mauro Icardi

Son días claves para Mauro Icardi y la China Suárez. Desde los medios deportivos de Turquía destacan que, tras los rumores que invadieron al futbolista durante los últimos meses, que auguraban una salida segura de su club, ahora el Galatasaray se encuentra en tratativas para ofrecerle un nuevo contrato. Si bien se trataría de un sueldo mucho menor al que cobra actualmente, la cifra sería superior a lo que podría conseguir en destinos como River o ligas como la italiana y traería consigo una duración de dos años, lo que implicaría una seguridad y estabilidad a mediano plazo, algo que no es tan habitual en futbolistas y mucho menos cuando ya superan los 33 años.

Mauro Icardi y la China Suárez.

Esos mismos medios, también destacan que la idea de Mauro Icardi y la China Suárez sería aceptar esas condiciones e instalarse en Turquía hasta la finalización de las mismas. Cabe destacar que él siempre se mostró dispuesto a renovar en el club, donde es ídolo, a pesar de que muchos lo veían con un pie afuera del mismo.

El acuerdo con Benjamín Vicuña

A diferencia de Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña siempre se mostró reacio a que sus hijos con la China Suárez se instalen en Turquía, a tanta distancia de gran parte de su familia. Tras muchas polémicas, finalmente se acordó una especie de custodia compartida, en la que los niños viajan entre un país y el otro, pasando 15 días con cada uno de sus padres. La proximidad d ela finalización del contrato del futbolista, fue una especie de garantía que hacía que todo se viera como pasajero.

Benjamín Vicuña.

Esta decisión apaciguó las aguas y permitió que el actor concediera los permisos necesarios, aunque nunca dejó de estar alerta a lo que sucedía. De hecho, cuando trascendió que la China Suárez había anotado a sus hijos en una escuela turca, Benjamín Vicuña no se lo tomó de la mejor manera, en especial por la forma en la que se había enterado.

Si la China Suárez decide instalarse hasta 2028 en Turquía, seguramente haya que negociar un nuevo acuerdo con Benjamín Vicuña. Aquellos poco más de 12 meses que faltaban para que se termine el contrato y se barajara la posibilidad de regresar a la Argentina, se convertirían en dos años y tendrían un peso muy diferente para todos.

La China Suárez junto a Magnolia y Amancio, sus hijos con Benjamín Vicuña.

Solo el tiempo dirá qué pasará, pero la polémica ya se encuentra establecida. Si finalmente se concreta la firma del nuevo contrato, que por ahora no excede la instancia de rumor, Mauro Icardi y la China Suárez se instalarían en Turquía hasta 2028, lo que podría hacer que vuelva a crecer el enfrentamiento con Benjamín Vicuña.