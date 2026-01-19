La otra vida de Mauro Icardi: sus dos mamás, el drama familiar que lo destruyó y la decisión que sentenció su futuro

La figura de Mauro Icardi comenzó a cobrar impulso cuando su exesposa, Wanda Nara, hizo pública la relación con quien fuera amigo de su exmarido, Maxi López. Los medios argentinos, en aquel entonces, habían creado su propia frase: la icardeada; esta palabra engloba a la acción de robarle la novia a un amigo. Pese a haber mantenido un matrimonio perfecto -para la mirada pública- con la conductora de MasterChef Celebrity, uno de los momentos claves fue cuando se desató el WandaGate: según el testimonio de la mediática y posterior reconocimiento ante la audiencia, el futbolista engañó a la rubia con Eugenia “China” Suárez.

Sin embargo, antes de llegar a convertirse en uno de los futbolistas de élite más importantes del mundo, el argentino atravesó por una difícil historia de vida que incluyó crecer con la imagen de dos mamás y un drama familiar que lo destruyó. Años más tarde, tomó una decisión que sentenció definitivamente su futuro.

La dura historia familiar de Mauro Icardi

Mauro Icardi nació en Rosario en el marco de una familia de clase humilde y de clase media baja trabajadora. A sus cinco años, su papá, Juan Carlos Icardi, lo anotó en una escuelita de baby fútbol del club Sarratea, ubicado en la capital santafesina, donde dio sus primeros pasos. En el marco de una investigación realizada por la periodista de TN Luana Viera, al actual capitán del Galatasaray le gustaba cazar pajaritos con una gomera e ir a pescar. No obstante, su padre vio en él un potencial innato, razón por la cual insistió para que se desarrolle futbolísticamente a cambio de tener como premio “un pancho y una gaseosa”.

La infancia del delantero se vio atravesada por muchos logros deportivos a su corta edad ya que, si bien inició su rol en el campo de juego como arquero, pronto se convirtió en el goleador del equipo, marcando rachas invencibles en la tabla de goleador y dándole el campeonato a su equipo. En un testimonio que su tío, Carlos Ismael Icardi, brindó para el diario La Capital, recordó cuál era el apodo en aquel momento: “Tenía una pelota en la cabeza, solo en jugar pensaba y como tenía las patas finas y largas le decían Cañito”.

En 2001, este sueño del niño campeón quedó atrás debido al estallido social provocado por la crisis que vivió el país, haciendo que su familia se tenga que exiliar en búsqueda de un futuro mejor. Con pocos recursos, la familia Icardi se radicó en Canarias, España, donde su papá comenzó a trabajar en un restaurante.

Mauro Icardi: la separación que lo dejó devastado

En el viejo continente, Mauro Icardi seguía incursionando en el fútbol. Tal es así que logró fichar en el Barcelona siendo tan sólo un adolescente. Sin abandonar sus estudios y con 15 años, luchó para poder cumplir su sueño de llegar a la élite del fútbol, pero se le hizo cuesta arriba. El técnico de las divisiones juveniles que entrenó al actual goleador del equipo turco, Javier García Pimienta, aseguró: “Lo pasó muy mal. Se le veía un potencial enorme, pero le costó mucho adaptarse”.

En este marco, mientras el papá de Francesca e Isabella llevaba a cabo con suma dificultad su carrera como futbolista, un hecho familiar fue crucial para él: a diez años radicados en Europa, sus padres se separaron en muy malos términos generándole un profundo impacto emocional. “Mi hermano pequeño (Guido Icardi) y yo sufrimos los daños de la separación de mis padres en 2011. Siempre he estado en guerra con él por proteger a mi madre. Muchas veces pensé en matarlo”, confesó Ivana Icardi, la mediática hermana de Mauro, en una entrevista concedida para Lecturas.

Estos cruces familiares impactaron de lleno en el clan. “Tuve que vivir con la culpa de tratar de unir a mi familia, a mi madre con mi hermano, y al final como yo me peleé con mi hermano metí a mi mamá en el medio. Y creo que no se lo merece. Siempre lo hice con la mejor intención”, dijo la influencer.

La familia numerosa de Mauro Icardi y sus "dos mamás"

Tras el divorcio de sus padres, el árbol genealógico de Mauro Icardi se amplió. En otras palabras, él es el segundo de los hermanos del matrimonio entre Juan Carlos y Analía Rivero, su mamá biológica. Luego del distanciamiento, cada uno rehízo su vida. El patriarca formó nuevamente pareja y tuvo tres hijos: Juan Jesús, Aldana y Franco. Por su parte, la mujer apostó al amor y fue mamá de mellizos, Alessandro y Martina.

A comienzos de 2025 cuando se llevaba a cabo su polémica separación con Wanda Nara y los conflictos judiciales con sus hijas, Daniel Fava desmenuzó el secreto mejor guardado de su infancia en A La Tarde (América TV) revelando que tendría “dos mamás”: “A Mauro Icardi no lo habría criado su familia natal. No habría estado presente su madre biológica durante su infancia y me cuentan que en Rosario es vox populi que pasó su infancia bajo la crianza de la familia Gil. Silvia, ama de casa, fue quien habría cuidado de Icardi cuando la madre de él lo dejaba y no estaba acompañándolo”.

“El padre trabajaba y pasaba gran parte del tiempo con otra familia que nada tenía que ver con él, sino que le abrió las puertas de su casa para criarlo ante la ausencia materna”, agregó el periodista. Esta sería la razón por la cual tendría un vínculo distante con su mamá biológica, y un contacto cercano con las personas con las que atravesó su infancia.

Así, la vida de Mauro Icardi estuvo atravesada por la crianza de una familia disfuncional y una carrea deportiva que exigía conducta y compromiso. Sin embargo, el atleta decidió mantenerse al margen de los conflictos familiares abocándose de lleno en su profesión y en construir un hogar con la madre de sus hijas, primero, y con la actriz, después.

