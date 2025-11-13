Qué fue de la vida de Patricia, la primera novia de Mauro Icardi antes de conocer a Wanda Nara

Patricia Rubio fue la primera novia de Mauro Icardi antes de que el delantero iniciara su relación con Wanda Nara. Aquella relación, que transcurrió en los inicios del jugador en Italia, hoy forma parte de un pasado que pocos recuerdan. Su figura reaparece cada tanto como parte del recorrido sentimental del futbolista, aunque ella eligió un camino distinto, alejado del entorno mediático.

Así es Patricia Rubio, primera novia de Mauro Icardi antes de conocer a Wanda Nara

Patricia Rubio fue la primera novia de Mauro Icardi antes de que el delantero iniciara su relación con Wanda Nara. Aquella etapa, vivida durante los primeros años del futbolista en Italia, quedó al margen de los titulares. Aunque su nombre aparece ocasionalmente vinculado al pasado sentimental del futbolista, ella construyó una vida distinta, enfocada en su profesión.

Patricia Rubio

La relación entre el deportista y la joven inició en Génova, cuando él jugaba en la Sampdoria. A mediados de 2013 fue vendido al Inter de Milán, donde la pareja inició una amistad con la empresaria y Maxi López, quien jugaba en el mismo equipo. En ese entonces, ambas mujeres mantuvieron una fuerte relación hasta que ella se separó del futbolista.

Desde entonces, la española eligió un camino distinto, alejado del mundo del espectáculo. Tres años después de su noviazgo con el jugador del Galatasaray, inició una relación con Adrián Gimeno, con quien tuvo una hija en 2024. Hoy vive en España, donde se desempeña como psicóloga y psicopedagoga.

Patricia Rubio y Mauro Icardi

Además, lleva adelante un emprendimiento vinculado a la infancia, centrado en productos y servicios para bebés y niños. A lo largo de los años, su nombre volvió a aparecer en algunos medios, especialmente en momentos de crisis entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Sin embargo, Patricia Rubio evitó involucrarse en polémicas.

Patricia Rubio, Adrián Gimeno y su hija

El sugerente posteo de Patricia Rubio cuando Mauro Icardi y Wanda Nara confirmaron su relación

A pesar de mantener un perfil bajo en redes sociales, la psicóloga posteó, en 2013, una serie de mensajes que para sus seguidores estaban relacionados con la nueva relación del futbolista y la empresaria. “A buen entendedor, pocas palabras bastan”, escribió un día antes de que se confirmara el nuevo vínculo.

Días después, Patricia Rubio utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para expresarse por lo que sucedía en su vida. “Todo el mundo habla de pena… pero nadie sabe lo que pasamos los demás porque no vamos publicando nuestra vida por ahí. ¡Malgasté bastante parte de mi tiempo en nada! El tiempo perdido nunca vuelve. Si olvidas lo que vales, olvidas lo que mereces. Hay un momento en la vida que necesitas detenerte, ver dónde estás, mirar hacia dónde quieres ir y dejar atrás lo que te atrasa”, publicó.

Patricia Rubio y Adrián Gimeno

Patricia Rubio, la primera novia de Mauro Icardi antes de conocer a Wanda Nara, hoy transita una vida alejada del entorno mediático. Con el paso del tiempo, eligió otro rumbo, centrado en su profesión y en su familia, sin buscar exposición. Construyó una vida centrada en su vocación profesional y en su rol como madre.

