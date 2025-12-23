Revelaron los motivos por los que se ocultó la internación de Christian Petersen durante una semana

La noticia de la internación de Christian Petersen en terapia intensiva se conoció públicamente casi una semana después de que ocurriera, generando sorpresa entre seguidores y colegas. El reconocido cocinero permanece internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo tras sufrir una grave descompensación vinculada a una falla multiorgánica mientras participaba de una excursión en la Patagonia.

Según explicaron desde distintos ámbitos periodísticos y sanitarios, la decisión de mantener en reserva los detalles del cuadro clínico durante varios días respondió a un pedido expreso de la familia del chef. Desde el entorno más íntimo de Petersen se solicitó que no se difundieran partes médicos oficiales hasta contar con información firme y contrastada por profesionales, por considerar que las primeras horas del cuadro eran delicadas y claves para su evolución.

Christian Petersen y su esposa, Sofía Zelaschi

El pedido de la familia de Christian Petersen y el hermetismo inicial

Así lo detalló el periodista Sebastián Ciuffolotti en el programa Tarde o Temprano: la información recién comenzó a circular cuando un trabajador del hospital suministró la noticia a los medios, y luego de varias horas de verificaciones periodísticas pudo confirmarse oficialmente. Según contó, no se emitieron partes médicos durante los primeros días porque la familia pidió expresamente que así fuera, para evitar especulaciones y salvaguardar la privacidad de Petersen en un momento crítico.

La demora despertó preguntas sobre la gestión de la información, y fuentes oficiales remarcaron que cualquier dato anterior al primer comunicado legítimo no provenía de canales institucionales. Cuando finalmente se difundió el parte formal, fue acompañado de un pedido explícito para respetar la intimidad del paciente y de su entorno, y se aclaró que futuras novedades se darían únicamente por canales oficiales.

Christian Petersen continúa internado con pronóstico reservado

El chef continúa en terapia intensiva bajo estricta supervisión médica, acompañado por su familia, que permanece junto a él en este difícil tramo de su recuperación. Las autoridades sanitarias sostienen que si bien presentó una leve mejoría en las últimas horas, su estado es delicado y continúa con “pronóstico reservado”. El episodio, que siguió a una descompensación ocurrida antes de iniciar el ascenso al volcán Lanín, generó una ola de preocupación en el ambiente gastronómico y entre sus seguidores.

El Refugio Militar Nuevo, donde Patersen pasó la noche antes de su grave descompensación.

Aunque los detalles completos del cuadro nunca se hicieron públicos en los primeros días, la decisión de silencio por parte de la familia fue interpretada como una forma de priorizar la salud del cocinero por encima del ruido mediático. En medio de la incertidumbre, la comunidad culinaria, amigos y colegas expresaron apoyo y mensajes de fuerza por la recuperación de Petersen, mientras se aguarda cualquier novedad sobre su evolución.