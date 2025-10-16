Aseguran que Valu Cervantes se hartó de Wanda Nara en MasterChef: los motivos

Valu Cervantes atraviesa una etapa particular dentro de su participación en MasterChef Celebrity, y su vínculo con Wanda Nara comenzó a generar comentarios detrás de cámara. Aseguran que la relación entre ambas se volvió tensa por ciertas actitudes que se repitieron durante el programa, y que no pasaron desapercibidas por el público.

Revelaron que Valu Cervantes se habría cansado de Wanda Nara en MasterChef

En las últimas horas, Ángel de Brito aseguró que la influencer estaría harta de las ‘chicanas’ de la empresaria. “Está todo mal entre Wanda y Valu Cervantes”, aseguró el periodista, al revelar detalles que le habrían llegado desde el equipo técnico de Telefe. Según explicó, la conductora suele interactuar con los participantes con cierto tono irónico y esto habría generado un cortocircuito entre ellas.

“Wanda, como hace con Maxi, chicanea a los participantes. A ella la chicaneó dos o tres veces y Valu educadamente la cortó menos 20”, relató. A su vez, reveló que esas situaciones no habrían sido bien recibidas por Valu Cervantes, quien prefirió marcar distancia con Wanda Nara sin generar conflicto con sus compañeros.

En la misma línea, Ángel de Brito también agregó que la modelo sintió que la intención de la presentadora era hacer chistes con ella y con su participación en el programa. “Valu Cervantes lo que siente es que Wanda la quiere gastar como si fuera una boluda, y la piba dice ‘yo no soy ninguna boluda’”, expresó.

Aunque no está claro si estos momentos fueron emitidos o si quedarán fuera del montaje final, el periodista insistió en que la información proviene de personas que trabajan en el detrás de escena de MasterChef Celebrity. “No sé si salió al aire o saldrá, pero esto me lo contaron los técnicos de Telefe, que dos o tres veces Wanda la provocó y Valu, educadamente, la cortó -20”, reiteró.

Valu Cervantes y su destacada participación en la primera semana de MasterChef Celebrity

Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández, se sumó al certamen con perfil bajo y una actitud enfocada en la competencia. En los primeros episodios, se la vio concentrada en sus platos y en compartir momentos personales, como cuando presentó una receta inspirada en su padre y se emocionó frente a las cámaras.

Por su parte, la joven ya se aseguró su lugar en la próxima ronda, con dos platos que captaron la atención de los jurados de MasterChef Celebrity. Sin embargo, según lo relatado por Ángel de Brito, el vínculo entre ella y Wanda Nara se tensó con el correr de las grabaciones, principalmente por las interacciones de la empresaria.

