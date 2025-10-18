La Joaqui es una de las participantes de Masterchef Celebrity que más prometía en el programa de cocina. Sin embargo, trascendió que la cantante no podrá continuar y tendrá un reemplazo de lujo: Luck Ra. Su pareja sería quien ocuparía su lugar y la noticia generó fuertes repercusiones en las redes sociales.

Confirmaron que La Joaqui se bajó de MasterChef y Luck Ra tomó su lugar: todos los detalles

Poco después de su debut en la pantalla chica, Masterchef Celebrity sufrirá una baja importante ya que La Joaqui no podrá continuar en el reality culinario. Así lo informaron en Intrusos (América TV), el viernes 17 de octubre, aunque aclararon que no será una salida definitiva del ciclo ya que la joven tiene pensado volver.

Debido a que no pueden esperar a que regrese ya que las grabaciones seguirán adelante con total normalidad, la periodista Paula Varela contó que la producción del programa ya tiene quién la reemplace. "Quien reemplazará a La Joaqui, que no va a estar unas semanas en Masterchef, es Luck Ra. La está reemplazando, ya está grabando él", expresó sobre la incorporación del artista, que acaba de consagrarse ganador junto a Nicolás Behringer en La Voz Argentina.

La Joaqui

Si bien no se refirió al motivo puntual de la ausencia de La Joaqui, quien no podrá grabar por varios días, la panelista agregó que la presencia del joven trajo mucho alegría al set de filmación y que hasta Francesca e Isabella Icardi quisieron estar presentes para poder conocerlo: "Ayer (por el jueves 16 de octubre), las hijas de Wanda estuvieron porque son fanáticas de Luck Ra".

Luego, Paula Varela relató intimidades del paso del cordobés por Masterchef Celebrity. "Me dicen que a él lo vieron por los pasillos hablando con La Joaqui por videollamada, le decía ´te amo te amo´, básicamente dos adolescente enamorados", manifestó.

La Joaqui

Cabe recordar que la primera figura que debió viajar a Suiza y no pudo seguir grabando fue Maxi López, por lo que los productores eligieron a Marley para que sea su reemplazo durante el tiempo en que no esté. Ahora se suma La Joaqui y en su lugar estará, nada más ni nada menos que, su novio Luck Ra.

Así, en medio de su apretada agenda laboral y tras presentarse en un show callejero en la plaza del Teatro Colón junto a Nicolás Behringer, el intérprete de Fingí demencia aceptó el desafío de mostrar sus dotes culinarios y enfrentar al exigente jurado del certamen, compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Luck Ra

De esta manera, confirmaron que La Joaqui se bajó de MasterChef y Luck Ra tomó su lugar. Sin embargo, cabe aclarar que solo será por unos días debido a que ella no podrá continuar con las grabaciones. Al regresar, ocupará su rol y filmará con total normalidad al igual que Maxi López, quien también necesitó ser reemplazo en el concurso.