Elena Lynch, la esposa de Mariano Grondona, reveló que robaron su casa de la misma forma que a Pampita: “Vienen de la 31”

Recientemente Elena Lynch, la esposa de Mariano Grondona, confirmó que fueron víctimas de un robo en su domicilio en Barrio Parque y que los delincuentes ingresaron siguiendo un modus operandi similar al que sufrió Pampita. La pareja del periodista detalló que los responsables suelen actuar cuando no hay nadie en la casa y aprovechan para sustraer objetos de valor.

El hecho se dio a conocer durante una cobertura de Puro Show en el barrio, cuando uno de sus cronistas entrevistó a vecinos de la zona. Fue allí donde Elena Lynch brindó detalles de lo sucedido en su hogar, asegurando que eran tres los intrusos y dando información sobre cómo operan.

El crudo testimonio de Elena Lynch sobre el robo

Durante la entrevista con el cronista de Puro Show, Elena Lynch ofreció precisiones sobre cómo ocurrió el robo: “Grabado, mi robo quedó grabado. El de la señora de al lado que tiene cámara en la vía, grabado. Todo, hasta las calles. Yo vi que eran dos hombres y una mujer. Con muy buen aspecto. Vienen de la 31”, relató visiblemente indignada.

La esposa de Mariano Grondona también aseguró que el robo a su casa no fue un caso aislado y recordó episodios previos: “Generalmente entran cuando saben que no hay nadie. A Burlando también le entraron, al otro vecino, a todos los vecinos”. Así, los nombres de Fernando Burlando y otras celebridades se suman a la nómina de víctimas. Además, la mujer subrayó la vulnerabilidad de las viviendas: “Siempre es por la parte de atrás de las vías, por la puerta principal no entran”.

La reacción de Elena Lynch ante la poca respuesta policial

En cuanto a la intervención policial, Elena Lynch señaló su descontento con el accionar de las autoridades: “O sea, vos denunciás, actuó un juzgado y, ¿qué se determinó? Terminamos casi como estamos hoy acá. Se fueron contentos”, expresó, reflejando la sensación de impunidad que percibe tras el hecho.

La esposa de Mariano Grondona también mencionó intentos recientes de intrusión: “Hace un mes intentaron también ingresar por la fuerza a la casa de Pampita, pero no pudieron entrar. Quedaron por ahí nomás”, reforzando la idea de que este tipo de delitos se repite en la zona y que los vecinos continúan expuestos a robos con un patrón similar.