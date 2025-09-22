Aparecieron los vídeos del robo a Pampita y confirmaron que se ve la cara de los ladrones

Pampita sufrió un terrible robo en su casa de Barrio Parque mientras estaba fuera del país por compromisos laborales. Los delincuentes ingresaron al domicilio y se llevaron dinero, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor, incluyendo teléfonos antiguos donde la modelo conservaba fotos y vídeos de su hija Blanca, fallecida en 2012.

Fernando Burlando reveló detalles importantes del robo a Pampita

Fernando Burlando, abogado de la modelo, fue consultado desde el piso de DDM sobre si se podía ver la cara de los delincuentes: “¿Si se le ve la cara a los delincuentes?”, le preguntaron, a lo que Burlando respondió: “Sí, sí señor”. Luego explicó cómo las grabaciones permitieron reconstruir los movimientos de los delincuentes. “Yo le toqué el timbre a todos los vecinos. Lo que conseguimos es determinar vehículos, patentes y rostros”, afirmó, destacando que este material aporta información esencial sobre los responsables y su forma de operar.

Además, Burlando detalló que el seguimiento del recorrido de los ladrones: “seguir el auto con las cámaras de la Ciudad para ver hacia dónde fue y con quién se encontró. En este auto, donde había siete monos arriba, no estaba solo”, agregó el letrado, subrayando que las imágenes son fundamentales para avanzar en la identificación de los responsables.

La recuperación de los teléfonos de Pampita

Tras varias horas de incertidumbre y angustia, Pampita logró recuperar los teléfonos que contenían los recuerdos de su hija Blanca. “Tengo en mi poder los teléfonos. Estoy emocionada. Todos los que perdimos un familiar sabemos lo que es ver un video”, confirmó la modelo.

La conductora explicó la importancia de los dispositivos: “Eran teléfonos muy viejos. No hubo manera de recuperarlos desde la nube porque me habían hackeado al mail, era imposible entrar. Sacaba foto a la pantalla con el celular cuando quería subir algo, todo el material estaba en esos teléfonos. No se podía sacar”, señaló. Según Pampita, esos teléfonos eran el único vínculo con los recuerdos de su hija y la recuperación fue un alivio tras el robo.