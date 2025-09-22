Confirmaron quién fue la persona que entregó a Pampita: "El robo no fue por dinero, fue por documentación"

Pampita quedó en el centro de una investigación que avanza con nuevos datos sobre el robo ocurrido en su casa. Desde SQP, informaron quién habría entregado información clave y que el objetivo principal no habría sido económico. La hipótesis apunta a un interés puntual que ahora es materia de análisis.

Confirmaron quién habría entregado información para el robo en la casa de Pampita

Pampita enfrenta una situación que sigue sumando elementos en torno al episodio ocurrido en su vivienda. Se confirmó que habría sido una persona puntual quien habría brindado datos a los delincuentes y se investiga el verdadero motivo detrás del ingreso. La causa continúa abierta, aunque el secreto de sumario hace que ninguno de los protagonistas puedan dar detalles en concreto, como la misma modelo explicó.

Pampita

En las últimas horas, se conocieron nuevos datos sobre el robo que sufrió la presentadora el viernes 19 de septiembre en su casa de barrio Parque. Según revelaron en el programa Sálvese quien pueda, la persona que habría entregado información clave para facilitar el ingreso de los delincuentes sería alguien cercano a la familia y con fuerte presencia en el medio. La hipótesis principal apunta a que el objetivo del robo no fue económico. “El robo no fue por plata, fue por documentación. Buscaban algo puntual”, afirmó el cronista en el programa de Yanina Latorre.

Pampita

Durante el programa, también se mencionó que Pampita pidió reforzar la seguridad de su casa tras el episodio. “Mandó a poner vidrios blindados en los ventanales del fondo”, revelaron. Esa zona, que da a las vías del ferrocarril Mitre, habría sido el punto de ingreso de los delincuentes, quienes rompieron una puerta trasera para acceder.

El robo ocurrió mientras la modelo se encontraba de viaje, y cuando regresó, encontró la casa revuelta y sin su caja fuerte. Entre los objetos sustraídos había dinero, joyas, teléfonos celulares y elementos personales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la precisión del accionar y la duración del episodio. “Estuvieron seis horas. Comieron, tomaron gaseosas, dejaron envases tirados. No fue un robo al voleo”, detallaron.

La información compartida en SQP(América) también incluyó datos sobre el sistema de seguridad. La alarma no se activó, y se investiga si hubo un corte de luz previo que permitió desactivar el sistema sin levantar sospechas. “El medidor estaba roto. Hay una reparación provisoria. Se cree que cortaron la luz, esperaron a que se descargue la batería de la alarma y ahí entraron”, continuaron.

Pampita

Pampita quedó en el centro de una investigación que continúa en privado, pero que también despierta mucho interés desde lo mediático. Prueba de esto fue la información que revelaron en Sálvese Quien Pueda (América), que excedió la versión oficial y brindó información que, hasta ahora, no se había conocido.

