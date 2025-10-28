Quién es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

La segunda gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó una nueva baja en la competencia. Tras una noche llena de nervios, desafíos exigentes y platos con resultados dispares, fue Esteban Mirol quien no logró convencer al jurado y debió abandonar la cocina más famosa del país.

El participante se despidió entre aplausos y palabras de aliento de sus compañeros, mientras que Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis reconocieron su esfuerzo y evolución a lo largo de las últimas semanas.

Quién es el nuevo eliminado de MasterChef

En esta segunda noche de eliminación de MasterChef Celebrity se enfrentaron Ian Lucas, Maxi López, Cachete Sierra, Sofi Martínez, el Turco Husain, Momi Giardina, Miguel Ángel Rodríguez, Sofi Gonet, Julia Calvo, Esteban Mirol y La Joaqui. Todos tuvieron que demostrar su habilidad bajo presión en una prueba que exigió precisión, sabor y presentación: platos agridulces y con frutas en 60 minutos.

Esteban Mirol

En el programa del martes 28 de octubre Esteban Mirol no logró convencer a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, y quedó afuera del reality. Así, el conductor se convirtió en el tercer eliminado de MasterChef ya que Roña Castro no pudo superar la gala el pasado domingo 19 de octubre y ese mismo día Pablo Lescano decidió dejar el ciclo de Telefe.

El inesperado agradecimiento de Sofi Gonet a Homero Pettinato: "Volvé conmigo"

Sofi Gonet sorprendió al jurado de MasterChef Celebrity al cocinar su plato agridulce. La influencer preparó costillas de cerdo con papas y chutney de manzana, una receta que realizaba con su expareja, Homero Pettinato.

Tras recibir los elogios del jurado por realizar uno de los mejores platos de la gala de eliminación, “La Reini” lanzó uno inesperado mensaje para el conductor: “Volvé conmigo Homero, por favor. Borró el video pero por favor volvé”. De esta manera, buscó dejar atrás su escandalosa separación y le dedicó la exitosa receta.