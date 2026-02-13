Luciano Castro habló sobre su internación: "Quiero estar bien"

El jueves por la tarde, se difundió la información que indicaba que Luciano Castro fue internado. Las especulaciones al respecto no tardaron en llegar, sobre todo sobre el motivo de esta dificil situación que atraviesa. Luego de diversos rumores, el propio actor decidió romper el silencio desde el centro de rehabilitación en el el que se encuentra y encontró en Moria Casan el medio para hacerlo .

Qué dijo Luciano Castro

En las últimas semanas, Luciano Castro está en el centro de la polémica luego que se difundiera un audio que le envío a una mujer para mantener un encuentro, al momento que se encontraba en España. Tras conocerse este contenido, el actor y Griselda Siciliani pusieron fin a su noviazgo. Esta decisión habría afectado fuertemente al galán.

En este contexto, el jueves por la noche en LAM (América) informaron que Castro está internado en un centro de rehabilitación y esta información generó gran preocupación en el mundo del espectáculo debido al gran hermetismo al respecto y los pocos detalles que hay. Sin embargo, este viernes en La mañana con Moria (eltrece) fue Moria Casan quien refirió al tema, al mantener contacto directo con el actor.

“Con respecto a eso no se aclaró nada porque Luciano me dijo a mí ‘vos sos la voz para decir, porque la gente te quiere, te respeta y yo te amo y te admiro y te quiero. No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho de nada con respecto a lo que yo vengo a sanar. Yo me interné porque quiero estar bien’”, contó la conductora sobre la comunicación que mantuvo con el actor, quien en su internación tiene acceso a un celular en momentos puntuales del día.

La One llevó tranquilidad sobre el estado en el que se encuentra Luciano: "Está bien, está tratando de sanar, necesita sacarse los fantasmas que necesita sacar. Te van a decir que me han llamado todos me dijo. Él está como muy enojado también, siente que hay un amarillismo con respecto a él, que se han burlado de todo”. Además, la conductora indicó que en el centro de rehabilitación encontró compañía en un colega, Julián Sierra, con quien comparte estos días, siendo que ambos buscan estar mejor.

Por ultimo, Moria indicó que Griselda Siciliani no está involucrada en este momento que atraviesa Luciano Castro. Por lo tanto, se especula que los actores no se enuentran en contacto. Por el momento, la actriz no se pronunció al respecto. De esta forma, el actor decidió hablar desde su internación e intentó llevar tranquilidad a sus seguidores.