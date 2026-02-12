Luciano Castro se internó en una clínica tras su separación de Griselda Siciliani: "Tocó fondo"

A pocos días de que se confirmara su separación de Griselda Siciliani, Luciano Castro atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. En medio del escándalo por la difusión de audios y la confirmación de su infidelidad con la actriz española Sarah Borrell, el actor decidió autointernarse en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia fue revelada por Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde aseguró: “Sé que él se autointerna, se puede ir cuando quiera, no es que necesita la autorización de un tiempo”.

Confirman que Luciano Castro se internó en una clínica: "Tocó fondo"

Según detallaron en el programa de Ángel de Brito, la exposición mediática y la viralización de memes tras el llamado “GuapaGate” habrían sido determinantes en el estado anímico de Luciano Castro. “Después de los memes y todo el escándalo de la separación, tocó fondo”, sostuvo el periodista. Y agregó: “Los memes le hicieron muy mal”. Incluso, trascendió que durante su estadía laboral en Mar del Plata quienes lo rodeaban notaron un cambio profundo en su actitud: “Dijeron que no era el Luciano de siempre”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

El golpe emocional habría sido doble. Por un lado, la ruptura definitiva con Siciliani, quien confirmó que estaban separados “hace varias semanas”. Por el otro, la sensación de haber perdido un vínculo que consideraba irremplazable. “Siente que perdió al amor de su vida y tiene muchos temas que trabajar para estar bien”, revelaron en el programa. En este contexto, aclararon que la internación es voluntaria y puede salir de la clínica "cuando quisiera".

Noticia que está siendo actualizada.