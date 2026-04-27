Así es la casa de Wanda Nara en Lago di Como: Aire europeo, naturaleza y confort

Wanda Nara tiene una increíble casa en el Lago di Como, una propuesta que combina aire europeo, naturaleza y confort en uno de los paisajes más exclusivos del norte de Italia. Con arquitectura tradicional y ventanales que dejan entrar la luz, la residencia se integra de manera armónica con el entorno, destacándose por su diseño y elegancia.

Aire europeo y naturaleza: La increíble casa de Wanda Nara en el Lago di Como

Ubicada en el Lago di Como, Wanda Nara tiene una gran casa donde la arquitectura clásica y el entorno natural se unen para crear un refugio que transmite elegancia y calidez. Rodeada de jardines y con vistas abiertas al lago, la propiedad se destaca por su diseño, comodidad y por estar rodeada de verde, reforzando la conexión entre la residencia y el paisaje.

Wanda Nara

La propiedad fue adquirida por la empresaria y su expareja, Mauro Icardi, en 2018 en un valor que ronda los 2 millones de euros. Con amplios jardines y vistas panorámicas, la villa fue pensada para disfrutar de los veranos y se consolidó como uno de los espacios más representativos de su estilo de vida.

Desde el exterior, la mansión de Wanda Nara se alza con una arquitectura de estilo tradicional con aires europeos. Las paredes claras y los techos a dos aguas transmiten un aire clásico, mientras que los amplios ventanales permiten el ingreso de luz dando la sensación de amplitud. La vegetación que la rodea refuerza la sensación de privacidad.

La casa de Wanda Nara en Lago di Como

Por otro lado, la casa también tiene un diseño exterior donde las galerías y los espacios abiertos invitan a disfrutar de la calma y las vistas que tiene del Lago di Como. Cada sector está pensado para aprovechar la conexión con la naturaleza, convirtiéndose en un escenario ideal tanto para reuniones familiares como para momentos de descanso.

Los interiores amplios y luminosos de la casa de Wanda Nara en Italia

En el interior de la casa de Wanda Nara predominan los ambientes amplios y luminosos, diseñados para la funcionalidad del día a día El living se destaca por sus grandes sillones en tonos neutros, conformando un equilibrio entre el estilo rústico y lo elegante. La madera y los detalles en piedra suman ese aire europeo clásico que define la estética general de la propiedad.

La casa de Wanda Nara en Lago di Como

La cocina, moderna pero cálida, funciona como un punto de encuentro para la artista y toda su familia. Además, los dormitorios mantienen una línea simple y funcional, con vistas privilegiadas al paisaje exterior que invitan al descanso y a la desconexión. Cada espacio está pensado para que la comodidad sea el eje central de la residencia.

Uno de los grandes atractivos de la casa de Wanda Nara es su espacio exterior. Las galerías, los jardines y los sectores al aire libre están diseñados para disfrutar del entorno natural. La cercanía con el lago y las vistas abiertas convierten cada rincón en un lugar único. La mansión refleja un estilo de vida que combina lo mejor de la tradición europea con una impronta funcional.

La casa de Wanda Nara en Lago di Como

Wanda Nara mantiene en Lago di Como una residencia que refleja aire europeo, naturaleza y confort, con una arquitectura tradicional que se integra al paisaje. Rodeada de jardines y con vistas abiertas al lago, la propiedad resume un estilo de vida donde la privacidad y la conexión con el entorno se convierten en protagonistas.

VDV