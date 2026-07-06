Quién es Clara Darín y qué hace de su vida: la hija de Ricardo Darin y su perfil emprendedor

El clan Darín es una de las familias artísticas más importantes de la Argentina. Cada uno de los integrantes dejó su nombre en el ámbito diferente, mientras hacían crecer el vínculo íntimo entre ellos. Sin embargo, no todos mantienen un nombre reconocido en las altas esferas de la actuación, como lo es Ricardo Darín o el Chino Darín. Algunos mantienen un bajo perfil, haciendo crecer a sus seguidores en redes sociales con emprendimientos artesanales, que los sigue uniendo al mundo de las artes. Clara Darín es la hija menor del reconocido actor, y una de las jóvenes más seguidas en Instagram por mantener su autenticidad y pasión por los negocios que la conecten con su estilo más relajado y urbano.

Clara Darín, Ricardo Darín

¿Quién es Clara Darín? La hija de Ricardo Darín y su relación cercana con su familia y amigos

Luego de que Ricardo Darín y Florencia Bas se casaran el 18 de abril de 1988, y tuvieran a su primer hijo el Chino Darín el 14 de enero de 1989, la familia volvió a agrandarse una vez más, el 20 de mayo de 1993 en Buenos Aires, Argentina. Clara Darín se convirtió en la menor del clan de cuatro, y en la consentida de todos sus seres queridos. Con una autenticidad que despliega en sus redes sociales abiertas, donde acumula una comunidad de más de 60 mil seguidores, deja en claro la relación cercana que tiene con su familia y con sus amigos.

En todo momento, comparten viajes juntos y sus padres suelen apoyarla públicamente en cada uno de sus proyectos comerciales. Con el nacimiento de Dante, se convirtió en tía primeriza, que no duda en resguardar la intimidad del pequeño, sin mostrar su rostro o fotografías. Con sus padres, siente una compañía en todo lo que se propone, y una independencia ganada por sus diversos emprendimientos. El propio Ricardo Darín expresó en los medios el profundo orgullo que siente por la transparencia, la sensibilidad social y la enorme capacidad de trabajo que tienen sus dos hijos.

Así mismo, no pierde la picardía con el paso del tiempo, generando momentos icónicos y bromas hacia su papá. El actor admitió con mucha honestidad que, a pesar de sus intentos por mantener cierta autoridad o compostura, sus hijos siempre encuentran la manera de dejarlo expuesto ante cualquier situación. De esta manera, Clara se comporta con sus amigos. En las postales que comparte, muestra las salidas, las risas que provoca en ellos y cómo su personalidad genera mucho cariño entre los usuarios y sus vínculos cercanos.

Clara Darín, la hija de Ricardo Darin y su perfil emprendedor

Los emprendimientos de Clara Darín: desde arte en velas hasta fotografía analógica

Si hay algo que destaca de Clara Darín es su perfil emprendedor, pero alejado de los medios de comunicación. La hija de Ricardo Darín, y por el contrario de la fama ganada por su padre, evita por completo los flashes, la actuación, las alfombras rojas y la exposición pública tradicional del espectáculo. Por el contrario, su interacción con los medios se limita de manera casi exclusiva a mostrar sus trabajos artísticos o cotidianos a través de su cuenta de Instagram.

Es así como, en diferentes momentos de su vida, apostó a proyectos fashionistas y artesanales, hasta definir sus dos negocios que mantiene en la actualidad. Su primer emprendimiento fue Sarasa, creado junto a su amiga de la infancia y que comenzó como un pasatiempo en el que personalizaban camisas y remeras hechas a mano para luego venderlas de forma online. Tras este proyecto, sorprendió con una línea de indumentaria de diseño propio y de carácter más formal, que llegó a tener su showroom llamado C x Clara. Por último, co-fundó Yey House, un espacio colectivo junto a dos amigas, concebido como una compañía/plataforma para impulsar y englobar marcas independientes de jóvenes diseñadores argentinos.

Este espacio le dio lugar a su proyecto principal y más reciente, nacido durante la pandemia. Teta Stuff se trata de un emprendimiento de cerámica artesanal, joyas y velas que lleva adelante en sociedad con su madre, Florencia Bas. Ambas mujeres del clan diseñan y producen a mano piezas decorativas únicas y vajilla (como platos, cuencos y accesorios) con una estética irreverente y libre, siguiendo el arte minimalista y contemporáneo.

Los emprendimientos de Clara Darín

Sin embargo, y de manera independiente a su familia, decidió apuntar al detrás de cámara, mostrando su faceta de fotógrafa y realizadora audiovisual, enfocada en la estética analógica y la edición creativa de video. Con Carla Films, creó un espacio personal y comercial donde vuelca su arte, retratando los momentos más íntimos de las celebridades, y teniendo como protagonistas a sus amigos y a los colegas de su padre y su hermano mayor, dandole espacio al lado b de la fama de una manera nostálgica.

Los emprendimientos de Clara Darín

Con un alto perfil emprendedor, redes sociales abiertas y de gran cantidad de seguidores, pero con una lejanía clara a los medios de comunicación, Clara Darín deja en claro cuál es su rol dentro del clan. La hija menor de Ricardo Darín se acerca al arte a través de las artesanías y la fotografía, y acompaña a su familia en cada uno de los proyectos y nuevas etapas que viven en sus vidas.

A.E