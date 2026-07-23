El descargo Andrés Nara contra Mauro Icardi tras el robo a Wanda Nara: “Las nenas piden por favor”

El violento robo a la casa de campo de Wanda Nara en Italia no solo le provocó a la empresaria una millonaria pérdida económica, sino que también derivó en la sustracción de documentación de suma importancia, tanto de ella como de sus hijas. En este contexto, Andrés Nara brindó detalles ante la prensa sobre los conflictos legales que enfrenta su hija y sus nietas, Francesca e Isabella, quienes no podrían regresar al país debido a una presunta negativa de Mauro Icardi.

La palabra de Andrés Nara tras el robo a la casa de Wanda Nara y el descargo contra Mauro Icardi

Esta mañana, Andrés Nara mantuvo una comunicación telefónica con la periodista Paula Varela en La mañana de Lape (América TV) donde brindó detalles de cómo fue el robo que sufrió su hija Wanda Nara en su casa de campo en Italia. Según contó el hombre, cuatro delincuentes ingresaron la noche del domingo a la vivienda ubicada en Galliate, a las afueras de la capital de Lombardía, Italia, mientras Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella junto a Nora Colosimo, abuela de los menores y madre de la mediática, estaban despiertos.

Andrés Nara junto a Francesca e Isabella Icardi | Instagram

En este contexto, afirmó que la más chiquita de las hermanas Icardi, vio cara a cara a uno de ellos. “Se encerraron en el baño e incluso una de las nenas se vio cara a cara con uno de los chorros, así que imaginate la situación psicológica y mental que están teniendo”, expresó con preocupación por el shock emocional que atraviesan las menores.

“Era todo un caos en plena final del Mundial. Para simplificar: estamos todos en un grupo de WhatsApp, Maxi, Zaira, las chicas, los chicos y, obviamente, Nora (Colosimo), hablando de cómo lo podemos ir resolviendo”, relató. Además, aseguró que, si bien sus nietos se encuentran bien, el episodio les dejó una fuerte secuela traumática, especialmente a Francesca e Isabella. “Lo bueno es que los chicos están bien. Obviamente que les queda una secuela psicológica terrible, a las nenas por demás”, sostuvo.

Andrés Nara, Francesca Icardi, Isabella Icardi, Mauro Icardi | Instagram

Por otro lado, el padre de Wanda afirmó que las niñas le están pidiendo a su padre, Mauro Icardi, que firme la documentación necesaria para poder regresar a sus actividades, pero que el futbolista se niega rotundamente. “Ana Rosenfeld presentó una demanda judicial en Italia para que resuelva el tema y para que firme en el consulado. Pero Icardi se niega y va a pagar la multa con tal de no hacerlo”, explicó.

“Ellas están totalmente decepcionadas, no pueden entender. Nadie les da manija, pero imaginate que esto es una locura. "Mauro no lo quiere resolver, no le importa. No tiene compasión con lo que están viviendo las nenas. Imaginate que para todo es así, pero yo ya lo sé. Ya lo supe siempre", disparó.

Las sospechas de Andrés Nara ante el robo a la casa de campo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Más allá del episodio de inseguridad en sí, Andrés Nara fue tajante al poner de manifiesto sus sospechas sobre el robo a la casa de campo de Wanda Nara y Mauro Icardi. Para el hombre, la precisión quirúrgica con la que los delincuentes se desenvolvieron resulta “muy rara”, especialmente porque, según explicó, no se llevaron otros objetos de gran valor, pero sí papeles muy importantes.

Wanda Nara, Mauro Icardi y Andrés Nara | Instagram

“No se han llevado otras cosas de valor. Sí se llevaron carteras, etcétera. Pero también se llevaron documentación. Estamos en esta situación. La verdad que es desesperante. Yo no puedo ampliar más cosas”, sostuvo. "Ya saben lo que yo pienso de Mauro, lo supe siempre desde el primer momento", lanzó.

Además, sin dar nombres, contra aquellos periodistas que intentan instalar la versión de que el robo no ocurrió y que todo se trataría de una mentira. Según contó, esta postura también se potencia en las redes sociales, donde las distintas versiones y especulaciones sobre el episodio se replican rápidamente y generan aún más confusión en torno a lo sucedido. "Hay gente que dice que es mentira el robo, es una locura y desesperante. Por eso no tengo ganas de meterme", concluyó.

Ayer, en diálogo con -Sálvese quien pueda- SQP (América TV), Andrés también destacó el accionar de Maxi López, quien se ocupó de la situación tras el episodio. “Obviamente Maxi, como un caballero, se ocupó de todo, se llevó a los chicos y está haciendo la documentación para que puedan volver a su destino en Argentina”, dijo.

Una vez más, Wanda Nara y Mauro Icardi se enfrentan a otro proceso judicial en medio de la disputa por sus hijas, Francesca e Isabella. Ahora, desde Milán, la mediática está a la espera de que su exmarido colabore con los trámites judiciales para que las niñas puedan reincorporarse a su vida en Argentina. En medio de esta situación, Andrés Nara brindó detalles sobre el conflicto y aseguró que sus nietas se encuentran profundamente afectadas por lo ocurrido, al tiempo que cuestionó la postura de su exyerno quien se negaría a firmar la documentación necesaria para destrabar el regreso de las menores al país.