Lejos de la TV, el nuevo negocio de Wanda Nara

Mientras continúa consolidándose como una de las figuras más relevantes del espectáculo, Wanda Nara también avanza con nuevos proyectos profesionales. Recientemente, la empresaria sorprendió al anunciar el lanzamiento de Academia Wanda, una propuesta digital que, según contó, viene preparando desde hace tiempo y que muy pronto estará disponible.

Wanda Nara presentó Academia Wanda

A través de un video publicado en sus redes sociales, Wanda Nara compartió su entusiasmo por este nuevo desafío y explicó que se trata de un proyecto muy especial para ella: "Finalmente les puedo contar algo que hace rato venimos creando, vengo haciendo, vengo pensando. Ustedes me lo pidieron muchísimo", expresó al presentar oficialmente la iniciativa, que definió como uno de los desafíos más importantes de los últimos años.

Así será Academia Wanda, el nuevo proyecto de Wanda Nara

Durante el anuncio, Wanda Nara reveló que el desarrollo de Academia Wanda le demandó meses de trabajo y dedicación. Incluso, comparó el lanzamiento con un momento muy significativo de su vida personal: "La verdad que siento como si fuera, no sé, el nacimiento de otro hijo porque es algo que me llevó mucho tiempo, mucha dedicación, hay mucho, mucho, mucho de mí", afirmó.

Según explicó, el curso estará orientado principalmente a mujeres y buscará brindar herramientas para impulsar proyectos personales y profesionales: "Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres: herramientas para crear, para creer en ustedes mismas, para lograr lo que ustedes quieran, para crecer sus empresas, para finalmente animarse a tener sus empresas", sostuvo. Además, aseguró que uno de los principales objetivos es inspirar a quienes participen a desarrollar su independencia: "Para que no tengan que nunca depender de nadie, para que puedan cumplir sus sueños y para que amen su vida", agregó.

Wanda Nara compartirá todas sus experiencias

Wanda Nara también adelantó que Academia Wanda incluirá experiencias personales, tanto aciertos como errores, que marcaron su recorrido profesional: "Van a tener un montón de experiencias mías, buenas y malas, de lo que me llevó a lograr lo que yo quise, cómo ustedes van a poder lograr lo que quieran de sus vidas", explicó al referirse al contenido del curso.

Wanda Nara

La empresaria contó, además, que ella misma realizó el curso antes de su lanzamiento para conocer la experiencia desde el lugar de los futuros alumnos: "Yo el curso lo hice varias veces, lo empecé y lo terminé porque quería saber también qué sentían ustedes", comentó. También anticipó que mantendrá un contacto cercano con quienes se inscriban, respondiendo consultas e intercambiando opiniones sobre los distintos módulos. Con este lanzamiento, Wanda Nara suma una nueva apuesta a su faceta como emprendedora y amplía el universo de proyectos que lleva adelante más allá de la televisión.