Rocío Marengo mostró la nueva habitación de su hijo Isidro: tonos neutros, animales y muebles de diseño

El crecimiento de los hijos impulsa de manera natural constantes modificaciones en la distribución de los hogares, obligando a repensar cada rincón para adaptarlo a nuevas rutinas y necesidades cotidianas. En esta oportunidad, Rocío Marengo decidió darle un giro absoluto al dormitorio de su hijo Isidro —fruto de su consolidada relación con Eduardo Fort— para reconvertirlo por completo.

Rocío Marengo mostró cóomo renovó el cuarto de Isidro

Lejos de mantener la clásica estructura de una habitación infantil tradicional, la conductora apostó por una propuesta de diseño interior que prioriza la multifuncionalidad, la estética cálida y las tendencias decorativas más actuales del universo de la arquitectura residencial moderna. Cada elemento fue seleccionado minuciosamente para lograr una transición armónica que refleje el estilo de vida actual de la familia, combinando practicidad y elegancia en partes iguales.

Rocío Marengo y una transformación pensada para el crecimiento

Las transiciones en la decoración de los cuartos infantiles exigen soluciones ingeniosas que acompañen con gracia y naturalidad el desarrollo de los chicos. En este contexto, la transformación del espacio del hijo de Rocío Marengo dejó atrás los elementos propios de la nursery para dar paso a un ambiente dinámico, fluido y descontracturado.

Rocío Marengo mostró como estaba antes

La premisa central consistió en armar una atmósfera que funcione de manera simultánea como zona de entretenimiento diario y como un cómodo sector de descanso. "Isidro crece y la casa se va transformando", explicó la conductora al presentar con orgullo los flamantes cambios en su hogar. El planteo decorativo optimizó cada metro cuadrado, integrando zonas despejadas y seguras para que el niño juegue con absoluta libertad sin resignar sofisticación ni buen gusto.

Rocío Marengo mostró los cambios

El rincón lúdico y la paleta de tonos neutros, los elegidos de Rocío Marengo

La selección cromática cumple un rol indiscutible en la ambientación general de este nuevo espacio pensado por Rocío Marengo. La gama elegida transita por los tonos neutros, blancos rotos, tizados y grises muy suaves, generando una atmósfera luminosa, serena y equilibrada que aporta una gran amplitud visual al ambiente.

Esta sabia elección permite que los juguetes, los libros y los pequeños detalles coloridos actúen como los verdaderos protagonistas lúdicos sin saturar la vista. Asimismo, el sector destinado al juego incorpora elementos de diseño contemporáneo que dialogan en perfecta armonía con el resto de la casa. "Les voy a mostrar cómo cambié el cuarto de Isi de bebé a un play y cuarto de invitados", señaló con entusiasmo, evidenciando que cada decisión estética respondió a una necesidad práctica del día a día.

Funcionalidad y muebles de diseño para recibir amigos según Rocío Marengo

Uno de los aciertos más notables de esta renovación radica en la selección del mobiliario, elegido con pinzas para optimizar el espacio y estar preparados ante la llegada frecuente de visitas. La pieza protagonista es una cama de diseño moderno que esconde un recurso sumamente inteligente en su estructura inferior. "Lo bueno de esta cama es que tiene un carro cama y me parece increíble porque sabe que van a poder venir muchos amiguitos", destacó sobre esta incorporación tan funcional.

Rocío Marengo priorizó la seguridad en el mobiliario

De este modo, la habitación se adapta con absoluta facilidad para hospedar amigos o familiares sin perder jamás la elegancia. Entre detalles de categoría y una distribución impecable, el cuarto de Isidro Fort se consolida como un reflejo fiel del equilibrio entre la vida familiar y el diseño de interiores.