Rocío Marengo caminó a Luján y cumplió con su promesa: “Voy a ir a agradecer que viniste a mi vida”

Cada año, miles de personas caminan más de 60 kilómetros hacia Luján para cumplir promesas o, simplemente, agradecer. En esta oportunidad, Rocío Marengo se sumó a la travesía y compartió cada paso en sus redes sociales para que sus seguidores vivieran el minuto a minuto de la experiencia. La conductora mostró los preparativos caseros, la emoción antes de salir y el desafío físico que implica marchar a pesar del mal clima. Con este recorrido tan íntimo y personal, dejó en claro el motor principal de su viaje al expresar con profunda emoción: “Voy a ir a agradecer que viniste a mi vida”.

Rocío Marengo improvisó pilotos con bolsas

Rocío Marengo: Preparativos caseros y una despedida muy tierna con Isidro Fort

Horas antes de salir a la ruta, Rocío Marengo mostró con total naturalidad cómo armó su indumentaria de forma práctica. Entre risas y con elementos listos para el viaje, explicó cómo usó bolsas plásticas para improvisar una protección extra contra el agua: “Cuando sentís que nada va a ser suficiente, improvisar: bolsa, la pones para salir medio, le hacés un agujerito acá al costadito”, detalló divertida ante la cámara.

Antes de partir hacia el punto de encuentro, vivió un momento sumamente especial y emotivo con su pequeño hijo, Isidro —fruto de su relación con Eduardo Fort—. Mientras el nene la observaba con curiosidad, ella se acercó para llenarlo de besos y regalarle palabras llenas de afecto: “Voy a agradecer que viniste a mi vida, te amo amor, te amo, te amo mucho”. Entre risas y mimos, continuó interactuando con él: “Te amo, jugá mucho. Mamita viene en un rato. ¿Te gusta el traje de mamá?”. En el tramo final de la despedida, mientras le mostraba una medallita con su nombre, reforzó el cariño: “Mamá lleva esto, te amo, te amo, te amo”.

Rocío Marengo en plena peregrinación

Rocío Marengo: Lluvia, risas y kilómetros en marcha hacia la Basílica

El clima no dio tregua desde el arranque y la lluvia copó por completo las primeras horas de caminata, poniendo a prueba la resistencia de todos los peregrinos. Lejos de frenar el paso o bajar los brazos, el grupo avanzó con muchísima energía y compañerismo. “Vamos, las peregrinas. Mucha lluvia, eh”, lanzó Rocío Marengo con entusiasmo al empezar el recorrido, mientras registraba el panorama gris y húmedo que las acompañaba.

A medida que pasaron las horas, la travesía sumó escalas y anécdotas divertidas para hacer más ameno el cansancio. En su paso por Castelar, la conductora se rió del efecto inmediato de la humedad en su pelo y bromeó con su look: “Llegando a Castelar. Muy enrulada, muy enrulada”. Con cada kilómetro avanzado bajo el agua y el esfuerzo a cuestas, cada paso hacia el santuario de Rocío Marengo se convirtió en el reflejo de una profunda gratitud por la bendición de ser madre y tener a Isidro en su vida.