Así es la habitación de Isidro, el hijo de Rocío Marengo, al estilo baby nordic: animales y minimalismo mocha mousse

Rocío Marengo es una de las celebridades que están celebrando que se volvieron mamás en las últimas semanas. El miércoles 3 de diciembre del 2025, nació Isidro Fort, su primer hijo con Eduardo Fort. La pareja se había mostrado emocionada tras el anuncio de embarazo, y ambientaron todo su hogar para el gran día. Tras modificaciones y construir todo de cero, la actriz mostró a sus seguidores, y junto a su bebé, cómo quedó la habitación de Isidro, siguiendo la tendencia minimalisma y baby nordic.

Rocío Marengo, en la habitación de Isidro Fort

Así es la habitación de Isidro Fort, el hijo de Rocío Marengo

Rocío Marengo no duda en buscar la comodidad y diversión para su hijo. Es por eso que preparó una habitación a su semejanza, y se unió a la tendencia de las celebridades con el estilo baby nordic y los colores terrenales. Si bien de a poco iba mostrando su nuevas adquisiciones, decidió enseñarles a sus seguidores cómo quedó el espacio de su bebé, y enterneció a todos con la decoración y la elección de tiernos animales de peluche para el pequeño.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, se destacan todos tipos de cajoneras, sillones y mecedoras, ideales para que ella, como mamá, pueda mantener el espacio ordenado y limpio, y pase tiempo de calidad con su pequeño. Sin embargo, también se destacaban los juguetes y la pared con dibujos de animales que invitaban al pequeño a aprender de ellos. Los colores terrenales del mocha mousse, junto a los claros como el blanco o crema, mantenían la tendencia del baby nordic, al mismo tiempo que el minimalismo.

El minimalismo y los colores neutros: la nueva tendencia de las habitaciones para bebés

Las celebridades no solo mantienen el minimalismo y los colores neutros en su moda cotidiana, sino que ahora también se traspasó a las habitaciones de sus bebés. Muchos niños pequeños mantienen un estilo nórdico con muebles de madera, y encuentran la calma en cuadros de animales que juegan con los marrones, blancos y cremas, manteniendo el estilo timeless y lejos de la sobreestimulación de los colores fuertes, y añadiendo calidez sin sobrecargar el espacio.

Rocío Marengo, en la habitación de Isidro Fort

Rocío Marengo se unió a esta tendencia y también la llevó a cabo para su bebé. En su cuenta de Instagram, no dudó en mostrar el proceso de construcción del espacio, buscando la luz natural y la calidez de un espacio con los colores terrenales y una ambientación de estilo zoológico. Sus seguidores destacaron la calma del espacio y expusieron la tierna decoración que ella planificó para Isidro Fort. La actriz dio de qué hablar con el lugar de su pequeño y enamoró a todos con las elecciones que tuvo.

A.E