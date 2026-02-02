lunes 02 de febrero del 2026
Así es la habitación de Isidro, el hijo de Rocío Marengo, al estilo baby nordic: animales y minimalismo mocha mousse

La actriz mostró la intimidad de su vida con su bebé, y enterneció a todos con la decoración del hogar.

Rocío Marengo, Isidro Fort
Rocío Marengo, Isidro Fort | Instagram

Rocío Marengo es una de las celebridades que están celebrando que se volvieron mamás en las últimas semanas. El miércoles 3 de diciembre del 2025, nació Isidro Fort, su primer hijo con Eduardo Fort. La pareja se había mostrado emocionada tras el anuncio de embarazo, y ambientaron todo su hogar para el gran día. Tras modificaciones y construir todo de cero, la actriz mostró a sus seguidores, y junto a su bebé, cómo quedó la habitación de Isidro, siguiendo la tendencia minimalisma y baby nordic.

Rocío Marengo, Isidro Fort
Rocío Marengo, en la habitación de Isidro Fort

Así es la habitación de Isidro Fort, el hijo de Rocío Marengo

Rocío Marengo no duda en buscar la comodidad y diversión para su hijo. Es por eso que preparó una habitación a su semejanza, y se unió a la tendencia de las celebridades con el estilo baby nordic y los colores terrenales. Si bien de a poco iba mostrando su nuevas adquisiciones, decidió enseñarles a sus seguidores cómo quedó el espacio de su bebé, y enterneció a todos con la decoración y la elección de tiernos animales de peluche para el pequeño.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, se destacan todos tipos de cajoneras, sillones y mecedoras, ideales para que ella, como mamá, pueda mantener el espacio ordenado y limpio, y pase tiempo de calidad con su pequeño. Sin embargo, también se destacaban los juguetes y la pared con dibujos de animales que invitaban al pequeño a aprender de ellos. Los colores terrenales del mocha mousse, junto a los claros como el blanco o crema, mantenían la tendencia del baby nordic, al mismo tiempo que el minimalismo. 

El minimalismo y los colores neutros: la nueva tendencia de las habitaciones para bebés

Las celebridades no solo mantienen el minimalismo y los colores neutros en su moda cotidiana, sino que ahora también se traspasó a las habitaciones de sus bebés. Muchos niños pequeños mantienen un estilo nórdico con muebles de madera, y encuentran la calma en cuadros de animales que juegan con los marrones, blancos y cremas, manteniendo el estilo timeless y lejos de la sobreestimulación de los colores fuertes, y añadiendo calidez sin sobrecargar el espacio. 

Rocío Marengo, Isidro Fort
Rocío Marengo, en la habitación de Isidro Fort

Rocío Marengo se unió a esta tendencia y también la llevó a cabo para su bebé. En su cuenta de Instagram, no dudó en mostrar el proceso de construcción del espacio, buscando la luz natural y la calidez de un espacio con los colores terrenales y una ambientación de estilo zoológico. Sus seguidores destacaron la calma del espacio y expusieron la tierna decoración que ella planificó para Isidro Fort. La actriz dio de qué hablar con el lugar de su pequeño y enamoró a todos con las elecciones que tuvo. 

