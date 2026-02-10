Desde España, Susana Giménez sorprendió con su look street style de lujo

Hace aproximadamente dos semanas, Susana Giménez celebró sus 82 años con una cena íntima y elegante en Madrid, rodeada de amigos cercanos y figuras clave de su historia personal y profesional. La conductora compartió imágenes del festejo en sus redes sociales y mostró que atraviesa un gran momento, disfrutando de su estadía en España.

Susana Giménez

Instalada aún en la capital española, la diva volvió a sorprender en las últimas horas con un look street style de lujo que reafirma su identidad fashionista. Con una combinación clásica pero estratégica, Susana Giménez dejó en claro que su sello estético sigue intacto.

Un negro total con un giro vibrante

El look de Susana Giménez partió de una base clásica y poderosa: sweater negro de cuello cerrado, sobrio y elegante, que funcionó como lienzo neutro. Fiel a su estilo, la presentadora apostó por la sofisticación minimalista, demostrando que el negro sigue siendo el color más efectivo cuando se trata de transmitir presencia.

El impresionante estilismo de Susana Giménez

Sin embargo, el verdadero protagonista fue el pañuelo de seda en amarillo vibrante con estampado gráfico negro, anudado al frente a modo de chal. Esa pieza elevó por completo el outfit, aportando contraste, carácter y una impronta moderna. El detalle de la camisa blanca asomando en el cuello sumó estructura y un guiño clásico que reforzó el aire refinado del conjunto.

La clave de los accesorios

Los lentes de sol XL negros, de formato geométrica, completaron el estilismo con un toque glam y reconocible. Son parte del ADN visual de Susana Giménez: refuerzan su imagen poderosa y le dan ese halo de misterio que la caracteriza desde hace décadas.

Susana Giménez

El cabello suelto y lacio, en su clásico rubio claro, acompañó la elegancia sin recargarla. En cuanto al maquillaje, optó por una piel luminosa y labios definidos, logrando un equilibrio perfecto entre naturalidad y sofisticación. Desde España, Susana Giménez volvió a demostrar que el verdadero lujo está en la actitud.