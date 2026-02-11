El inesperado gesto de Mauro Icardi con Wanda Nara que generó rumores de acercamiento

La novela de Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo capítulo. Luego de que el futbolista negara haber retomado el contacto con la conductora, ahora trascendió un inesperado gesto hacia ella que volvió a levantar sospechas de acercamiento. Lo cierto es que esto ocurrió mientras la China Suárez se encuentra en el país, algo que llamó aún más la atención de los usuarios de las redes.

La decisión de Mauro Icardi que lo acerca a Wanda Nara y podría enfurecer a la China Suárez

Mientras Mauro Icardi continúa en Turquía cumpliendo con sus compromisos profesionales, la China Suárez volvió a la Argentina por motivos muy especiales. Por un lado, para celebrar el cumpleaños número 8 de su hija Magnolia, fruto de su relación pasada con Benjamín Vicuña, y por otro, para participar de la promoción de la segunda temporada de En el Barro, la serie de Netflix a la que se suma en esta nueva entrega.

La actriz aterrizó en el país con una agenda cargada y enfocada tanto en lo familiar como en lo laboral. El festejo íntimo de Magnolia fue prioridad absoluta en su regreso, en un contexto donde su presente sentimental con el futbolista y su guerra con Wanda Nara sigue siendo noticia. Sin embargo, mientras la cantante se muestra enfocada en su pequeña y en el lanzamiento de la ficción, en las últimas horas su pareja volvió a ser protagonista en el mundo digital.

Mauro Icardi

¿El motivo? Varios usuarios detectaron un movimiento inesperado en su cuenta de Instagram. Según notaron a altas horas de la noche del martes 10 de febrero, el delantero habría desarchivado antiguas publicaciones de Instagram en las que aparecía junto a Wanda Nara, su exesposa y madre de sus hijas.

Cuáles son las fotos que volvió a compartir Mauro Icardi junto a Wanda Nara

Las imágenes corresponden a los años 2023 y 2024, etapa en la que la relación entre el futbolista y la empresaria atravesaba distintos altibajos. Lo que más llamó la atención es que esas fotos habían sido eliminadas o archivadas tiempo atrás, tras confirmarse la separación, y ahora volvieron a estar visibles en su perfil. Un accionar sorpresivo para muchos ya que se encuentran enfrentados, tanto de forma mediática como en la Justicia.

El periodista Fede Flowers se hizo eco rápidamente de la noticia y compartió capturas de pantalla para respaldar la información. En sus publicaciones, mostró algunos posteos que Mauro Icardi decidió sacar a la luz nuevamente, lo que generó una catarata de comentarios y especulaciones sobre el verdadero significado de su acto.

El sorpresivo gesto de Mauro Icardi que generó revuelo en las redes

Entre las postales que reaparecieron se encuentran algunas en las que Wanda Nara posa junto a su hija Isabella y el propio Icardi a bordo de un avión privado. En otra imagen, se los puede ver felices en la propiedad que compartían en Milán, donde se refleja un clima familiar y relajado. En todas se encuentra etiquetada la conductora de Masterchef Celebrity (Telefe), lo que levantó más sospechas de posibles intenciones de reconciliación. De hecho, muchas personas comenzaron a comentar las publicaciones con comentarios como "qué linda familia tenían" o "la verdadera mujer" en alusión a ella.

Las imágenes que desarchivó Mauro Icardi en Instagram

Para los internautas, el hecho de que estas fotos vuelvan a formar parte de su feed podría interpretarse como un mensaje directo. Lo cierto es que, por el momento, él no explicó por qué lo hizo y si se debe a lo que muchos están pensando. De esta manera, el inesperado gesto de Mauro Icardi con Wanda Nara que generó rumores de acercamiento podría enfurecer a la China Suárez ya que se encuentra en suelo argentino junto a sus hijos y cumpliendo con su agenda laboral.