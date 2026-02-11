Aseguran que la China Suárez encontró picantes mensajes en el celular de Mauro Icardi

La relación de la China Suárez y Mauro Icardi es de las más observadas y comentadas por los usuarios de las redes sociales. Los comienzos de su romance y las constantes polémicas con Wanda Nara son solo una de las razones por las que muchos no dudan en apuntar contra ellos. Sin embargo, a pesar de las fotografías enamorados y de su compañía en importantes eventos, estarían pasando un momento tenso, luego de que Guido Záffora asegurara que la actriz encontró picantes mensajes en el celular de su novio, con otra mujer de los medios de comunicación.

La China Suárez está en el ojo de la tormenta mediática, luego de que se diera a conocer un complicado momento que está viviendo con Mauro Icardi. Ambos no dudan en mostrar sus rasgos buenos y malos dentro de la relación, acompañando al otro en todos los proyectos que tiene, pero admitiendo los celos que sienten cuando otras personas aparecen. En este contexto, aseguraron de que una crisis podría aparecer entre ellos, luego de que la actriz encontrara picantes mensajes en el celular del futbolista.

"Hay otra chica que le escribe a Icardi. Es requerido, le quieren dar. Es famosa, es panelista. ¡Y es una busquita..! Porque no solamente le escribe a Icardi, también le escribe a un famoso que es tope de gama, que su mujer está embarazada", detalló Guido Záffora, en Bondi. Los usuarios no dudaron en tirar sus apuestas, como Sofi "La Reini" Gonet, Estefi Berardi o Josefina Pouso, pero el periodista aseguró que no se trataba de ellas. De esta manera, sentenció que se trataba de una periodista joven y famosa, que "está al aire en este momento", y que el futbolista podría llegar a aceptar.

Mientras explota el escándalo, la China Suárez disfruta del estreno de En el Barro 2

"La China está muy atenta a quién le escribe a Mauro Icardi", aseguró Guido Záffora. Pero mientras explota la polémica y el debate en redes sociales y los medios de comunicación, la China Suárez no duda en disfrutar del estreno de En el Barro 2, la nueva serie de Netflix. En sus redes sociales, compartió el jugado look de cuero que eligió para el junket de la temporada, junto a sus compañeras, y encendió el internet con los comentarios al respecto.

Sin embargo, su vida romántica volvió a tomar protagonismo, cuando aseguraron que había mujeres escribiéndole a su pareja. Mauro Icardi y la China Suárez están en la mirada del ojo mediático, y su relación se vuelve de las más comentadas al respecto. A pesar de la promesa de casamiento y su vida juntos, los usuarios de las redes sociales apuestan a cuánto durará el amor, si es que es real la aparición de picantes mensajes con el futbolista.

