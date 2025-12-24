De los 7 árboles de Wanda Nara, al glamour de Valeria Mazza y la austeridad de Paula Chaves: la decoración navideña de las famosas

Con la llegada de diciembre, varias figuras del espectáculo comenzaron a compartir cómo se preparan para celebrar la Navidad, convirtiendo sus casas en verdaderos reflejos de su estilo personal. Wanda Nara, Valeria Mazza, Paula Chaves, Valu Cervantes y Barby Franco fueron algunas de las famosas que mostraron en redes sociales cómo viven esta época tan especial del año.

Mientras algunas apostaron a producciones impactantes y decoraciones de alto impacto visual, otras priorizaron la tradición, la simpleza o la emoción de compartir el armado del arbolito en familia. Cada elección dejó ver no solo una estética distinta, sino también una forma particular de entender el espíritu navideño.

Wanda Nara y una Navidad a extravagante

Fiel a su estilo extravagante, Wanda Nara sorprendió al mostrar una imponente decoración navideña en su casa del Chateau Libertador, donde instaló siete árboles de Navidad, uno por cada integrante de su familia. Para lograr esta puesta en escena, contrató una empresa especializada en ambientación y apostó por un estilo inspirado en las celebraciones estadounidenses, con luces, ositos, trineos y cascanueces. El detalle más comentado fue el árbol central, decorado con fotos tipo polaroid junto a sus hijos, una elección cargada de simbolismo que rápidamente se viralizó y generó comparaciones en redes sociales.

La Navidad de Wanda Nara

Valeria Mazza y una Navidad clásica

Lejos de las grandes producciones, Valeria Mazza compartió un momento íntimo durante el armado de su arbolito junto a su madre, mostrando una decoración clásica y cálida. Entre risas y complicidad familiar, la modelo dejó ver que la tradición sigue siendo un pilar fundamental en su hogar, incluso cuando un pequeño percance casi hace que el árbol pierda el equilibrio.

Valu Cervantes y una Navidad pensada para la ilusión

Instalada nuevamente en Inglaterra, Valu Cervantes decidió adelantarse a las fiestas y comenzó a decorar su casa con una propuesta pensada especialmente para sus hijos. En un rincón luminoso del hogar armó un gran árbol de estilo infantil, con juguetes, adornos maxi y una paleta de colores que combinó rojos, blancos y luces doradas. La influencer compartió el proceso entre risas y juegos familiares, dejando en claro que su prioridad es sostener la ilusión y disfrutar de la Navidad en un clima de unión y calma.

La Navidad de Valu Cervantes

Barby Franco y Sarah Burlando, un ritual lleno de ternura

Barby Franco enterneció a sus seguidores al mostrar el especial momento que vivió junto a su hija Sarah Burlando mientras armaban el arbolito de Navidad. En un video compartido en Instagram, madre e hija se mostraron cómplices, entre risas y música festiva, mientras decoraban un árbol completamente en tonos rojos.

Paula Chaves y la elección de la austeridad

En contraposición a las decoraciones recargadas, Paula Chaves sorprendió al optar por una propuesta minimalista y austera. Su árbol, compuesto por una estructura metálica con luces y pocos accesorios, se alejó de los colores tradicionales y de los excesos. Con esta elección, la conductora reafirmó su mirada de que menos es más y mostró que el espíritu navideño también puede transmitirse desde la simpleza y la armonía visual.

La Navidad de Paula Chaves

Así, entre la espectacularidad de Wanda Nara, la elegancia clásica de Valeria Mazza, la ilusión familiar de Valu Cervantes, la ternura compartida de Barby Franco junto a Sarah Burlando y la austeridad consciente de Paula Chaves, las famosas dejaron en evidencia que no hay una única forma de vivir la Navidad. Cada decoración, con su impronta personal, reflejó que el verdadero espíritu de estas fiestas se construye desde los afectos, los rituales y la manera en que cada familia elige celebrar.