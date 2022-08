Rodrigo de Paul subió en las últimas horas una nueva foto junto a su novia, la cantante Tini Stoessel. En ella, los dos se ven muy felices con la cara al sol y a los besos, demostrando todo el amor que se tienen y compartiéndolo con sus fans.

El jugador de la Selección Argentina de Fútbol agregó a su foto el texto: “Gracias por estos días”, seguido de varios corazones en diferentes colores, que, un poco, muestra cómo su vida es un mundo lleno de colores junto a la cantante de “La Triple T”.

Rodrigo de Paul deja de lado los consejos y sube otra foto a los besos con Tini Stoessel.

Tini está por estos días en La Rioja, Argentina, como parte de su Tour y se prepara para viajar a Uruguay donde continuará con sus shows en vivo. Mientras tanto, el centrocampista sigue en España, donde entrena con su equipo. Pero, los enamorados están a solo unos vuelos de distancia para verse cuando quieren.

Mientras De Paul comparte algunas de las fotos que se toma con Tini, la cantante también envía sus mensajes de amor por medio de románticas canciones en sus historias de Instagram, donde se nota cómo lo extraña.

El pedido de Messi a Rodrigo de Paul

En pleno auge del romance de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, sumado a los escándalos con Camila Homs por la separación y la incongruencia en las fechas y relatos, que hicieron de esta relación un trío lleno de polémicas, el propio capital de la Selección Argentina, Leo Messi, le pidió a Rodrigo que le baje a la exposición mediática con su romance con Tini.

El entorno más familiar de la familia de Rodrigo de Paul y de Tini Stoessel también habrían manifestado la necesidad de que ambos le bajen algunos puntos a su romance publicado en las redes sociales, pues no les estaba ayudando, en especial a Rodrigo de Paul, que intenta por todos los medios, dejar ver que Tini no tuvo nada que ver con su separación de Camila Homs, pero el público no cree y las fechas no le ayudan al jugador.

De continuar esta línea de escándalos fuera de la cancha y de agravarse las diferencias para llegar a un acuerdo con la mamá de sus dos hijos, Rodrigo de Paul podría correr el riesgo de ser desestimado a futuro para las convocatorias para hacer parte del plantel de la Selección Argentina. Es decir, estaría muy cerca de sufrir la cancelación que tuvo Mauro Icardi por sus escándalos con Wanda Nara y Maxi López.