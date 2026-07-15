El rol clave de Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, en el Mundial 2026: "Vivimos cada partido con el corazón en la mano"

Con un cabezazo a los 92 minutos, Lautaro Martínez se convirtió en el gran héroe de la selección argentina. Su gol frente a Inglaterra, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, selló el triunfo del equipo de Lionel Scaloni y aseguró el pase a la final del Mundial 2026, donde el próximo domingo enfrentará a España.

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Agustina Gandolfo: "Vivimos cada partido con el corazón en la mano"

Mientras millones de argentinos celebraban la clasificación, hubo alguien que vivió esos segundos con el corazón acelerado: Agustina Gandolfo. La empresaria y esposa del delantero acompaña de cerca cada paso de su carrera y, días antes del encuentro frente a Egipto, había contado en una entrevista exclusiva con CARAS cómo atraviesa un Mundial desde el lugar menos visible: el de la familia.

"Siempre digo que si como argentinos ya sufrimos viendo un Mundial, imaginate lo que es vivirlo siendo la familia de uno de los jugadores. Hay una preparación enorme detrás de todo eso, tanto física como mental, que muchas veces no se ve. Son meses de trabajo, presión, responsabilidad y muchísimas emociones", expresó.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo junto a sus hijos Nina y Theo

Para la empresaria, el acompañamiento emocional es una parte fundamental del camino que recorren los futbolistas durante una competencia de esta magnitud. Según explicó, el objetivo es ofrecer un espacio de calma en medio de la intensidad que implica representar al país: "Nuestro rol es acompañar, dar tranquilidad y hacer que, cuando vuelven al hotel o hablan con nosotros, puedan desconectar un poco de todo lo que pasa afuera. Obviamente, como esposa, lo único que quiero es que a Lautaro le vaya bien y verlo disfrutar de lo que tanto trabajó para conseguir".

Agustina Gandolfo en el Mundial 2026

La mendocina también reconoció que, aunque acompañar a Lautaro en un Mundial es un privilegio, la experiencia está atravesada por la ansiedad y la tensión que genera cada partido: "Compartir esos momentos desde tan cerca es un privilegio enorme, pero también implica vivir cada partido con muchísimos nervios y con el corazón en la mano".

Las palabras de Agustina Gandolfo cobran todavía más sentido después del agónico triunfo frente a Inglaterra. Mientras "El Torito" desataba el festejo de todo un país con el gol de la clasificación, ella volvía a ocupar ese lugar silencioso pero indispensable que describió en CARAS: el de sostener, acompañar y estar presente detrás de uno de los protagonistas de la selección argentina, en el camino hacia una nueva final del mundo.