Si la moda argentina hace rato que reclama su lugar en el primer mundo fashionista, Javier Saiach es uno de los diseñadores que integran esa lista de “tijeras de exportación” que buscan expandir su creatividad. Y para celebrar un cuarto de siglo de la marca, el propio Javier apostó por una modelo de los noventa, María Vázquez (50), que conserva intactas su esencia y su profesionalismo.

María Vázquez se declaró fan de Saiach en una producción única en Menorca

Aprovechando que María Vázquez estaba en Inglaterra acompañando a su familia durante la temporada británica de polo, Javier Saiach la convocó a la isla de Menorca, una de las perlas del Mediterráneo, para realizar una campaña emblemática por sus 25 años de trayectoria.

María Vázquez en Menorca.

“La idea fue encontrar a mujeres representativas de la marca, y por eso decidimos empezar con María. Además de su imagen fuerte, ya que cada vez que hacemos algo con ella todos quieren esas piezas, tiene todo lo que tiene que tener una chica Saiach: es mona, sexy, divertida, inteligente y audaz, y sobre todo es muy querida por las mujeres, lo que para mí fue un disparador fuerte a la hora de elegir. Será nuestra imagen de la marca y también embajadora”, detalló el oriundo de Corrientes, con una fuerte presencia en el mercado de Paraguay.

María se trasladó entonces desde Londres, acompañada por su hija Myla Cambiaso (15), para recrear sus años dorados como modelo con una producción visualmente impactante en las calas y playas de Menorca.

“Para mí es un placer que me haya convocado. Javier es uno de mis favoritos, un genio con el que ya trabajé y que para mis cincuenta el año pasado me hizo un vestido lindísimo. Entre mis preferidos de la Argentina siempre va a estar primero El Camarín, pero cada vez que me visten diseñadores como Saiach, Gorof (María) o Giacobbe (Marcelo) es un honor”, admitió María.

Feliz de ser parte de una campaña tan emblemática para la marca, la mujer del polista Adolfo Cambiaso (51) apeló a toda su experiencia para posar sobre rocas elevadísimas, más allá de su vértigo, y también sumergirse en las aguas heladas del Mediterráneo.

María Vázquez deslumbró con los diseños de Javier Saiach.

“Hacía rato que tenía ganas de hacer algo con ellos. En un principio estaba la idea de hacerlo en Londres, pero prefirieron algo más relacionado con el verano, con encajes, pieles y una onda más fluida. Todo fue espectacular, no conocía el lugar y las locaciones fueron increíbles, imposible que no salga un material lindo”, relató tras rendirse a los pies de una isla que la encandiló.

“Menorca te robaste mi corazón”, escribió en sus redes María Vázquez, fascinada con la experiencia.

Fotos: Agustín Gómez (@agustinmgomez)