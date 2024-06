Luego del episodio que los tuvo como protagonistas a Marina Calabró y Rolando Barbano, en los Martin Fierro de Radio, el periodista habló de su relación con la hermana de Iliana y la renuncia de la misma al programa de radio "Lanata sin filtro", donde son compañeros.

Rolando Barbano y Marina Calabró en los Martin Fierro Radio

En el día de ayer se dio a conocer que Marina Calabró renunció al programa de radio "Lanata sin filtro" donde tenía una columna de espectáculos. La periodista contó que se va ya que redujeron su columna de una hora a 15 minutos, el motivo tendría que ver solo con esto. Otra versión es que se va también porque no le suma compartir tiempo con Rolando Barbano.

Luego de la no dedicatoria de Martin Fierro de Rolando Barbano hacia Marina, él no había salido a aclarar nada. Calabró por su parte pidió disculpas si con su dedicatoria de amor a Rolando había dañado a alguien, pero aclaró que le salió del corazón y no era su intención incomodar a nadie.

La palabra de Rolando Barbano

Barbano decidió hablar y se mostró respetuoso con los periodistas que lo fueron a buscar a la puerta de su trabajo. "Lo que siento es tristeza. Marina es una gran compañera. Una número uno, una periodista como yo le he dicho muchas veces admirable, una de las mejores de la Argentina. Y bueno, una pena" declaró Barbano tras la renuncia de Calabró a "Lanata sin filtro".

Luego, por primera vez, Rolando habló de su romance con Marina. "Yo sabía. Cuando salíamos fue el momento en que se conoció que el programa iba a tener una hora menos y lo hablamos. A ella no le gustaba, intentó probar, y bueno después terminó mi relación con ella y no sé porque lo hace ahora. Por qué decidió irse ahora del programa no lo sé específicamente", explicó Barbano.

Luego el periodista le tiró unos elogios a Calabró, "Marina tiene todo para seguir creciendo. Está en el mejor momento de su carrera. Es una mujer culta, inteligente, preparada, es divertida".

Además habló del episodio del cual fue protagonista junto a Marina en los Martin Fierro Radio y explicó porque no habló antes. "Los rumores corren por cuenta de quienes lo dicen. Al momento de los Martin Fierro. No me paré para hablar de mi relación con Marina que tiene que ver con la intimidad de ella y la mía".

Marina Calabró y Rolando Barbano

Y agregó "Ahora hablo porque cambió que no estoy con mi hijo de 12 años. Se los dije en ese momento, estaba con mi hijo y me hicieron preguntas agresivas. Marina merece mi palabra, por esto estoy acá", concluyó Rolando Barbano.

C.S.