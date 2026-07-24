Nicole Neumann dio cátedra de estilo en Europa con su colección de vestidos: encaje floral, volados y colores vibrantes

Nicole Neumann disfrutó de un verano soñado en Europa, combinando el encanto mediterráneo de Mallorca con la elegancia clásica de Viena y París. Acompañada por su esposo, Manu Urcera, y su hijo Cruz, la modelo convirtió cada rincón en su pasarela personal, demostrando una versatilidad a la hora de vestir. Su maleta de viaje fue una oda a la moda estival, repleta de prendas clave que definieron un estilo relajado pero sumamente chic.

Nicole Neumann en París con un vestido con espalda descubierta.

Nicole Neumann: El Mediterráneo como musa, frescura y color en Mallorca

En la isla balear, Nicole abrazó la brisa marina con estilismos ligeros y coloridos. Para una noche junto a la fuente, la modelo deslumbró con un mini dress en un azul cielo vibrante. La prenda se destacó por su corte evasé y delicados volados, aportando movimiento y frescura.

Nicole Neumann apostó por los mini vestidos.

Cambiando de registro, la modelo se atrevió con una propuesta más arriesgada y sensual a bordo de un yate. Nicole lució un espectacular vestido largo negro de encaje floral, totalmente transparente. La pieza, de cuello alto y manga sisa, dejó a la vista su traje de baño, convirtiéndose en una declaración de intenciones sobre la cubierta.

La jornada diurna también pidió prendas cómodas sin perder el estilo. En un entorno natural junto al mar, la conductora optó por un maxi vestido verde lima, vibrante y llamativo. La prenda contaba con un pronunciado escote en V y una espalda descubierta, decorada con tiras finas cruzadas que añadieron un toque de sensualidad.

Nicole Neumann eligió los clásicos blanco y negro.

Los tonos neutros también tuvieron su espacio en la isla. La modelo posó con un vestido corto marrón chocolate, de silueta fluida y escote halter. Este tono tierra aporta sofisticación al look, combinando armoniosamente con el entorno de piedra rústica.

Clasicismo y romanticismo urbano: Viena y París con el sello de Nicole Neumann

El viaje tomó un rumbo más clásico con una parada clave en Viena para visitar a su papá. En el corazón de la ciudad imperial, Nicole rindió homenaje a la elegancia europea con un vestido corto de estilo romántico en azul marino. La prenda presentó un escote cuadrado con frunces y tirantes finos.

Nicole Neuman y un vestido con aberturas laterales.

La escapada en París, la ciudad de la luz, Nicole deslumbró con tres propuestas distintas. Frente a la Torre Eiffel, la modelo evocó el glamour de los años 20 con un slipdress de seda blanca perlada. El vestido, de tirantes finos y delicados detalles de encaje en el escote y el bajo, se deslizó suavemente por su figura.

Para recorrer las calles parisinas cerca del Museo del Louvre, Nicole optó por la sobriedad de un shift dress corto color nude. De líneas rectas y sencillas, el diseño destacó por su versatilidad y elegancia atemporal.

Nicole Neumann apostó al color rosa y marrón y diferentes escotes.

Finalmente, la modelo sorprendió con un toque de color y volumen en París. Nicole lució un vestido corto de gasa en un tono malva intenso, con mangas abullonadas y volados en capas que aportaban textura y movimiento. Cada vestido elegido por Nicole Neumann en este viaje demostró que esta icónica prenda sigue siendo el refugio definitivo de la elegancia y la herramienta más poderosa para narrar la moda en movimiento.