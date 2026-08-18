“Orgulloso de vos”: el emotivo mensaje de Adrián Suar por el cumpleaños de su hijo Toto

Adrián Suar disfrutó de una fecha muy especial: el cumpleaños de su hijo Toto, quien nació durante su anterior relación con Araceli González. Pese a no mostrarse juntos de manera seguida, el actor elige este día para compartir una foto junto a él y agasajarlo con un emotivo mensaje.

Las palabras de Adrián Suar para su hijo en el día de su cumpleaños

Tomás Kirzner, más conocido como Toto, cumplió 28 años y celebró una nueva vuelta al sol rodeado del cariño de sus seres queridos. El joven, hijo de Adrián Suar y Araceli González, recibió numerosos mensajes de afecto en las redes sociales, entre ellos el de su papá, quien le dedicó unas sentidas palabras a través de Instagram.

El productor de cine y teatro compartió en sus historias una postal junto a su hijo, en la que ambos aparecen abrazados, sonrientes y mirando a cámara. Junto a la imagen, Adrián Suar escribió emocionado: “Hoy cumple una de las personas más buenas, graciosas y talentosas que conozco. Y tengo la suerte de que sea mi hijo".

Adrián Suar y su hijo Toto

El posteo continuó con un mensaje de admiración profunda hacia su hijo: "Orgulloso de vos, de la persona que sos y de verte hacer tu propio camino. Feliz cumple Toto, te amo”. Como era de esperarse, su publicación no pasó desapercibida entre los usuarios de las redes sociales y dejó en evidencia el estrecho vínculo que mantienen.

Cabe destacar que, a lo largo de los años, Adrián Suar acompañó de cerca el crecimiento profesional de Toto, quien también decidió desarrollar su propio camino dentro del mundo artístico. Actualmente, su heredero ocupa un lugar en el canal de streaming OLGA y es allí donde muestra su lado más histriónico.

De esta manera, el emotivo mensaje de Adrián Suar por el cumpleaños de su hijo Toto llamó la atención en redes sociales y volvió a dejar en claro la buena relación que existe entre padre e hijo. Entre palabras de admiración y cariño, lo describió como una de las personas "más buenas, graciosas y talentosas" que conoce y lo orgullo que está de él.

Araceli González mostró la íntima celebración del cumpleaños de su hijo Toto

Araceli González también quiso homenajear a su hijo Toto en el día de su cumpleaños número 28 y compartió en su cuenta de Instagram algunas postales del festejo familiar. “Te amamos hijo, feliz cumple”, escribió la artista y empresaria cosmética, emocionada, junto a las imágenes.

Araceli González mostró la íntima celebración del cumpleaños de su hijo Toto

En las fotografías se pudo ver parte de la íntima celebración que preparó Araceli González para Toto en el living de su casa. La actriz lo sorprendió con una imponente torta repleta de crema, velas y bengalas, además de una especial corona dorada para agasajarlo como el gran protagonista de la jornada.

La ambientación también se destacó por su estilo cálido y festivo, con una decoración en tonos turquesa y verde que le dio color al encuentro. Lejos de los grandes eventos, la actriz eligió compartir un momento íntimo junto a sus hijos y sus seres queridos. Entre las postales del festejo también apareció Flor Torrente, la primera hija de Araceli González. Así, el cumpleaños de Toto se convirtió en una reunión familiar marcada por el cariño, las sonrisas y los mensajes de amor de sus padres.