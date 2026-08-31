Así es la exclusiva lapicera de Lionel Messi inspirada en Harry Potter: el mensaje oculto

Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena luego de anunciar su despedida definitiva de la Selección argentina. El futbolista acompañó sus palabras con una imagen de tres hojas de una libreta y una lapicera que pasó inadvertida para muchos, pero que rápidamente llamó la atención por el particular símbolo que lleva en la parte superior.

La carta de despedida de Lionel Messi

Se trata del giratiempo, uno de los objetos más reconocidos del universo de Harry Potter. La pieza tiene una conexión especial con la familia del capitán argentino, ya que Antonela Roccuzzo se declaró en más de una oportunidad fanática de la saga creada por J.K. Rowling y transmitió ese entusiasmo también a sus hijos.

El giratiempo de Harry Potter que apareció en la lapicera de Lionel Messi

El símbolo que aparece en la parte superior de la lapicera de Lionel Messi representa al giratiempo, un pequeño artefacto con forma de reloj de arena dorado que tiene un papel fundamental en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el tercer libro de la saga. En la historia, la profesora Minerva McGonagall se lo entrega a Hermione Granger para que pueda asistir a distintas clases al mismo tiempo.

La familia Messi es fanática de la saga de Harry Potter

A medida que avanza la trama, el objeto adquiere una importancia todavía mayor, ya que permite a los personajes regresar en el tiempo para intentar resolver diferentes situaciones. La aparición de este símbolo junto a la carta del delantero generó curiosidad entre sus seguidores y cobró especial interés por el vínculo que Antonela y sus hijos mantienen con el universo del famoso mago.

Los hijos de Lionel Messi disfrazados de Harry Potter

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

La particular imagen acompañó la carta con la que Lionel Messi confirmó su decisión de dejar la Selección argentina después de más de dos décadas. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió el capitán, quien también aseguró: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

Lionel Messi con sus compañeros de la selección argentina

Lionel Messi explicó que siempre dejó todo por la camiseta argentina y agradeció el cariño recibido durante sus 20 años con la Albiceleste. Su última etapa incluyó la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Con su despedida, cerró un ciclo de 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias con la Selección, además de una colección de títulos que marcó una era del fútbol argentino. En ese contexto, el detalle de la lapicera también despertó distintas interpretaciones entre los fanáticos. Y es que el giratiempo podría leerse como una particular indirecta a querer volver atrás y revivir algunos de los mejores momentos que compartió con la Selección argentina.