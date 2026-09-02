Durante años, la historia de Martina Stoessel (29) estuvo íntimamente ligada a la de su padre. Cuando todavía era una adolescente y el nombre de “Tini” ni siquiera formaba parte de su identidad artística, Alejandro Stoessel (68) ya conocía a la perfección el mundo detrás de escena.

El antes y el después de la vida de Tini Stoessel: el camino al éxito, la crisis y la tormenta en medio de su felicidad

Productor y director de televisión, con una extensa trayectoria y varios años de trabajo junto a Marcelo Tinelli (66), fue quien acompañó a su hija en sus primeros pasos y estuvo a su lado cuando llegó la oportunidad que cambiaría para siempre sus vidas.

En 2012, Martina debutó como protagonista de “Violetta”, la exitosa serie de Disney que rápidamente se transformó en un fenómeno internacional. Lo que vino después fue vertiginoso: discos, giras, estadios, películas, contratos publicitarios y una carrera musical que llevó a aquella adolescente argentina a convertirse en una de las artistas más reconocidas de su generación. Y Alejandro estuvo allí durante todo el recorrido.

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Durante quince años, padre e hija compartieron mucho más que una relación familiar. También fueron socios profesionales. Fue su representante y participó de las decisiones que acompañaron el crecimiento de su carrera, mientras ella construía, paso a paso, un patrimonio de dimensiones millonarias.

Hoy, aquella sociedad atraviesa su momento más delicado. El conflicto habría comenzado después de que Tini decidiera finalizar el vínculo profesional con su padre y revisar en profundidad la estructura económica que se había construido alrededor de su carrera.

La cantante habría encargado una auditoría privada para conocer cómo estaban organizados sus bienes, sus contratos y las sociedades relacionadas con sus ingresos y el resultado habría generado un verdadero cimbronazo. Según trascendió, Tini no aparecería como accionista ni tendría control directo sobre algunas de las sociedades que administraban negocios vinculados con su carrera. En esas estructuras figurarían sí, otros integrantes de su propia familia.

A sus 29 años, Tini Stoessel decidió que su papá dejara de ser su representante.

La revisión también habría puesto bajo la lupa contratos, derechos de imagen, ingresos de espectáculos y compromisos comerciales que aún hoy continúan vigentes. Una de las versiones que circuló con mayor fuerza señala, además, que algunas de esas sociedades seguirían administrando acuerdos firmados durante los años en los que Alejandro estaba al frente de la carrera de su hija.

La magnitud de los números ayuda a comprender el alcance de la disputa. En los últimos días comenzó a circular una estimación según la cual el patrimonio de Tini superaría los 70 millones de dólares. La cifra no está oficialmente acreditada y forma parte de las versiones que rodean la auditoría.

También se mencionó que “FUTTTURA” habría generado alrededor de 43 millones de dólares y que Tini habría percibido directamente una suma cercana a los 300 mil dólares. Son datos difundidos en el marco de la controversia y que deberán ser confirmados y precisados a partir de la documentación correspondiente.

Tini Stoessel pidió una auditoría para conocer todo su patrimonio.

En paralelo, trascendieron otros detalles que ayudan a entender cómo habría funcionado durante años la administración de los recursos de la artista. Se habló de un límite mensual de cinco mil dólares en sus tarjetas de crédito y hasta aseguraron que cada vez que la teen hacía una compra, una alarma avisaba a sus padres que se había realizado la transacción.

Además, de un supuesto desacuerdo cuando Tini quiso avanzar con la compra de una propiedad en Miami. También habría surgido una discusión alrededor de la firma de un acuerdo prenupcial con Rodrigo De Paul (32), justamente en el momento en que la cantante comenzó a revisar cuáles eran realmente sus bienes propios.

Desde el entorno de Alejandro, sin embargo, la historia se cuenta de otra manera. La explicación que circuló es que Tini estaría simplemente ordenando todo su patrimonio para la boda y que la auditoría tendría como objetivo determinar con claridad cuáles son sus bienes propios antes de casarse. También se negó que exista una ruptura entre padre e hija y se habló de una “transición”, con ambos todavía en contacto.

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Pero las últimas horas hicieron cada vez más difícil mantener el conflicto puertas adentro. Mariana Muzlera (57), madre de Tini y exmujer de Alejandro, decidió romper el silencio para defender al padre de sus hijos y dejó una definición contundente sobre el hombre con quien compartió buena parte de su vida: “Alejandro es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual”.

Y fue todavía más lejos: “No existe un tipo más honesto. Es impecable, con valores y ética moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años”. Las palabras de Mariana parecen ser las de una madre que intenta proteger a su familia en medio de una tormenta que, por ahora, no tiene una resolución pública.

Pero cuando parecía que el conflicto ya había alcanzado todos los límites, una escena pública terminó de convertirlo en un verdadero escándalo. Hace unos días un grupo de periodistas se encontraban frente al domicilio de Stoessel, en San Isidro, realizando una guardia para intentar obtener declaraciones sobre la situación familiar y patrimonial. La tensión aumentó cuando el productor salió de la propiedad y comenzó a increpar a los trabajadores de prensa.

Según trascendió, cada vez que Tini hacía una compra a sus padres le sonaba una alarma.

Poco después, desde la terraza de la vivienda, arrojó piedras hacia los periodistas y los vehículos que se encontraban en la calle. El episodio quedó registrado en imágenes y rápidamente se convirtió en una de las escenas más impactantes, más aún por provenir de una persona conocedora del medio televisivo.

La reacción de Mariana tampoco se hizo esperar. En sus redes sociales cuestionó la presencia de la prensa frente a la vivienda y compartió imágenes de una persona que, según sostuvo, se encontraba en la puerta de la propiedad. “Hay un bolu... en la puerta de nuestra casa. Invadiendo nuestra privacidad... Cometiendo un delito q se llama violación de domicilio”, escribió. Más tarde, también calificó de “nefastos” a quienes, según su mirada, habían convertido la situación familiar en un espectáculo.

Así, mientras la auditoría intenta determinar cómo quedó organizada durante estos años la estructura económica de la artista, la familia quedó atrapada en una disputa que ya dejó de ser exclusivamente patrimonial.

Tini y su hermano, Fran Stoessel.

Alejandro fue mucho más que el hombre que administró una carrera. Fue el padre que acompañó a Martina cuando llegó a Disney, el que estuvo detrás de sus primeros grandes contratos y el que compartió con ella el crecimiento de un proyecto que comenzó cuando era una niña y terminó convertido en una verdadera industria.

Por eso, la discusión actual tiene una dimensión emocional imposible de ignorar. Según trascendió, los padres de Tini buscarían conservar algún porcentaje de las estructuras que durante años administraron, aunque fuera minoritario. Del otro lado, la cantante estaría decidida a asumir personalmente el control absoluto de su patrimonio. Y en el medio quedó la familia.

También quedó bajo la lupa Francisco Stoessel (31), hermano de la cantante, mencionado en relación con algunas de las estructuras societarias. Y así, una revisión que comenzó en el terreno profesional terminó alcanzando a cada integrante del núcleo familiar.

El escándalo de Tini Stoessel y sus padres estalló después de que confirmara su boda con Rodrigo De Paul.

Las señales del distanciamiento comenzaron a multiplicarse. Incluso trascendió que Tini habría decidido retirar de sus próximos shows algunas canciones relacionadas con su padre. En particular, el gesto resulta inevitablemente simbólico después de que “Pa”, la canción que le dedicó a Alejandro y que se convirtió en una de las piezas más emotivas de su repertorio, estuviera asociada públicamente durante años a la relación entre ambos.

Mientras tanto, Tini continúa con su carrera y avanza hacia una nueva etapa de su vida junto a De Paul. La pareja prepara su casamiento y, en paralelo, volvieron a circular versiones sobre un eventual acuerdo prenupcial destinado a mantener separados los patrimonios de ambos.

La niña que llegó a Disney de la mano de su padre ya no es aquella adolescente que necesitaba de otros para tomar decisiones sobre su carrera. Hoy es una mujer, una artista internacional y la protagonista de una industria millonaria. Y esta vez también está decidida a ser protagonista de su fortuna.

Alejandro Stoessel junto a Tini.

El conflicto, sin embargo, dejó una herida mucho más profunda que cualquier discusión societaria. Porque detrás de los contratos, las empresas y los millones existe una historia de quince años compartidos. Una historia entre un padre y una hija que alguna vez construyeron juntos un sueño y que hoy se encuentran enfrentados por el control de todo lo que ese sueño llegó a generar.