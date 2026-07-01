La romántica escapada de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia tras rumores de separación

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia hicieron una escapada romántica al Sur del país tras protagonizar sospechas de crisis y separación. Los artistas se encargaron de subir el álbum de fotos que muestra los detalles de un viaje muy especial para ambos. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido por sus seguidores.

Hotel de lujo, piscina y paisajes de ensueño: las imágenes de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia en la Patagonia

Después de varias semanas marcadas por fuertes versiones de crisis y separación, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia volvieron a dejar en claro que su historia de amor sigue firme. Si bien en un primer momento ambos eligieron responder a los rumores compartiendo imágenes juntos en sus redes sociales, ahora dieron un paso más y mostraron la intimidad de una romántica escapada a Villa La Angostura, donde disfrutan de unos días a solas, lejos de la rutina y de las obligaciones cotidianas.

En esta oportunidad, la pareja decidió viajar sin la compañía de sus hijos, Eloy y Alfonsina, quienes permanecieron en Buenos Aires mientras los actores aprovecharon la oportunidad para regalarse un tiempo de descanso en plena Patagonia. El viaje llamó la atención de sus seguidores justamente por tratarse de una escapada exclusiva para dos.

La romántica escapada de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, tanto Brenda Gandini como Gonzalo Heredia compartieron distintas postales de la experiencia que, seguramente, sirvió para reconectar como pareja y disfrutar de la tranquilidad del entorno. Sin necesidad de grandes declaraciones, las imágenes hablaron por sí solas y reflejaron el excelente momento que atraviesan los actores.

Uno de los escenarios que más llamó la atención fue el hotel donde decidieron hospedarse. Rodeado por la naturaleza y con una arquitectura de inspiración rústica, el alojamiento combina madera, grandes ventanales, mobiliario en tendencia y vistas privilegiadas a las montañas nevadas y al lago.

En una de las fotografías, Gonzalo Heredia aparece posando frente al imponente edificio de color azul, con detalles en madera y enormes ventanales que permiten apreciar el paisaje natural que rodea la propiedad. Para la ocasión eligió un look relajado compuesto por un pantalón de jean, remera gris, campera color camel y zapatillas, un estilismo cómodo e ideal para recorrer el destino.

La romántica escapada de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

En otras imágenes, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia disfrutan de una piscina climatizada al aire libre. Mientras el agua caliente contrastaba con las bajas temperaturas del invierno, el paisaje de fondo regalaba una vista privilegiada de las montañas nevadas y el lago. El álbum de fotos también incluye los románticos paseos que realizaron por el lugar. Para la ocasión, la actriz optó por un look abrigado y fashionista: conjunto térmico estampado y colorido, bufanda, campera puffer en color negro y gorro furry hat.

Brenda Gandini bromeó sobre el viaje que hizo con Gonzalo Heredia lejos de sus hijos: "Encontramos sus reemplazos"

Las postales de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia reflejan, sin duda, el espíritu de la escapada: descanso, naturaleza y tiempo de calidad compartido. Además, el humor que comparten ya que en medio de un paseo se encontraron con una familia de patitos y no dudaron en bromear al respecto. "No tenemos a nuestros hijos, pero acá ya encontramos sus reemplazos", escribió la artista junto al clip que muestra el tierno momento.

Así, lejos del ritmo acelerado de Buenos Aires y sin la compañía de sus pequeños, la romántica escapada de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia tras rumores de separación llamó la atención en las redes sociales. Los actores aprovecharon para desconectarse de las obligaciones laborales y familiares y vivir unos días dedicados exclusivamente a ellos en uno de los destinos más elegidos en la temporada invernal. Este viaje, además, sirvió para desmentir nuevamente que están separados y dejar en claro que su vínculo sigue firme.