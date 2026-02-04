Las románticas fotos de las vacaciones de Chano y Tami Bianchi en José Ignacio

Entre calles tranquilas, sol pleno y planes sin agenda, Chano y Tami Bianchi eligieron José Ignacio como refugio perfecto para bajar un cambio. Con el mar de fondo y celebrar sus más de tres años de amor, la pareja disfruta de unos días de descanso que funcionan como pausa necesaria antes de volver a los ensayos y a los escenarios, tras el lanzamiento de El Regreso, el nuevo disco de Tan Biónica, presentado el pasado 4 de noviembre.

Las mejores fotos de Chano y Tami Bianchi en José Ignacio

Las imágenes los muestran a Chano Charpentier y Tamara Bianchi relajados, caminando sin apuro y compartiendo gestos cómplices que hablan de un momento de plena conexión. Se los vio paseando por el pueblo, disfrutando del aire libre y regalándose cenas en algunos de los restaurantes más buscados del balneario, como Popei, un clásico de José Ignacio donde la gastronomía de autor se combina con un clima íntimo y descontracturado.

El espíritu de estas vacaciones parece claro: descanso, disfrute y tiempo en pareja. El cantante de Tan Biónica atraviesa una etapa de renovación personal y artística, y este viaje aparece como una recarga emocional clave antes de volver a subirse al escenario. Tami, siempre a su lado, acompaña con perfil bajo pero presencia firme, consolidándose como su gran apoyo.

Chano y Tami Bianchi deslumbraron con sus looks en Uruguay

En cuanto a los looks, ambos apostaron por un estilo relajado y canchero, muy en sintonía con el mood de José Ignacio. Chano eligió prendas livianas, ideales para el calor: musculosa tejida en tonos tierra, bermudas estampadas, zapatillas cómodas y sombrero, logrando un outfit bohemio y despreocupado. Ella, por su parte, combinó un top blanco de encaje con mangas largas y shorts de jean, sumando ojotas y anteojos de sol de marco claro que completaron un look fresco y veraniego.

Un detalle que no pasó desapercibido y sacó sonrisas fue la escena más comentada del paseo: Chano llevándole la cartera a Tami, un gesto simple pero elocuente que resume el clima del viaje. Entre risas, caminatas y cenas románticas, la pareja confirma que atraviesa un gran momento, disfrutando del amor y del presente, en uno de los destinos más encantadores de la costa uruguaya.