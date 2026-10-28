El romántico mensaje de Nico Vázquez a Dai Fernández tras compartir unos días en Mar del Plata

Nico Vázquez y Dai Fernández volvieron a compartir parte de su vida fuera de los escenarios. La actriz publicó en Instagram una serie de recuerdos de su reciente estadía en Mar del Plata, donde disfrutaron de diferentes actividades al aire libre. El álbum recibió un comentario especial del actor, que decidió dedicarle unas palabras a su novia.

La escapada tuvo lugar en medio de una etapa de intensa actividad profesional para los dos, que transitan las últimas funciones de Rocky. Entre los momentos que eligieron registrar aparecen paisajes costeros, paseos y encuentros con personas cercanas. La publicación también dio lugar a un intercambio afectuoso, que se sumó a las demostraciones públicas de los últimos meses.

Las postales de Nico Vázquez y Dai Fernández en Mar del Plata

En uno de los retratos, Nico Vázquez y Dai Fernández aparecen tomados de la mano, con amplias sonrisas y mirándose frente a frente. El intérprete luce una camiseta negra de los Milwaukee Bucks, una gorra del mismo color y bermudas oscuras. Ella eligió jeans celestes, una remera blanca de cuello alto y un cinturón con tachas.

Nico Vázquez y Dai Fernández durante su estadía en Mar del Plata.

La segunda toma de esa composición los encuentra acompañados, sentados sobre una estructura al aire libre. La artista ocupa el centro y sostiene un mate, con una campera oscura sobre los hombros. A su lado, su novio se inclina hacia la cámara, sonriente, durante el encuentro con otra persona de su entorno.

Entre los comentarios que recibió hubo uno especialmente cariñoso. "Qué hermoso compartir tanto amor con vos. Sos tan especial.", escribió el protagonista de Rocky desde su cuenta verificada. La dedicatoria acompañó los recuerdos que su compañera había decidido publicar y se convirtió en uno de los detalles más significativos del intercambio.

La respuesta tampoco pasó inadvertida. "lo mismo siento yo por vos", contestó mencionándolo directamente. La breve conversación reflejó el vínculo que construyeron desde que comenzaron a conocerse sentimentalmente, una relación que se hizo pública en octubre de 2025, después de años de amistad.

Una postal que retrata los días vividos.

La estadía incluyó diferentes actividades en contacto con la naturaleza. En un registro editado en blanco y negro, el actor permanece frente a las olas con los brazos levantados, con el agua alrededor de sus piernas. Detrás se distingue una fuerte rompiente que ocupa buena parte del encuadre, en una jornada de mar agitado.

En otra postal, la intérprete está recostada sobre el lomo de un caballo blanco, en un predio abierto. Con jeans claros, una remera de manga larga y medias blancas, se inclina hacia adelante para abrazar al animal. El equino permanece con la cabeza baja y lleva una montura oscura.

También hubo lugar para una pausa en medio del paseo: sentados uno frente al otro sobre una plataforma de madera, los protagonistas disfrutan de un momento junto al mate, con un amplio espacio verde de fondo. Él viste un conjunto deportivo y una gorra, mientras ella lleva un abrigo oscuro con un diseño estampado en la espalda.

La pareja durante una tarde de mates y un abrazo registrado en blanco y negro.

La otra mitad del collage presenta un abrazo por detrás, con el productor rodeando a su compañera con ambos brazos y acercando el rostro hacia ella. La cantante sonríe con los ojos cerrados y viste una prenda blanca de cuello alto, por lo que el retrato completa una de las secuencias más personales del álbum.

De Tootsie a Rocky: cómo comenzó la relación de Nico Vázquez y Dai Fernández

La historia entre Nico Vázquez y Dai Fernández se remonta a su trabajo compartido en Tootsie, durante 2023. Allí comenzaron a construir una amistad que más adelante se trasladó a Rocky, donde él interpreta al boxeador y ella a Adrian. La cercanía profesional terminó convirtiéndose en un vínculo sentimental, aunque inicialmente evitaron ponerle una definición pública.

La intérprete, cuyo nombre completo es Daiana Fernández, ya contaba con una extensa trayectoria en teatro musical, con participaciones en Fuerza Bruta, Aladdín y Peter Pan. Durante la pandemia trabajó como agente inmobiliaria, hasta que fue convocada para una audición. Primero integró el ensamble y después reemplazó a Julieta Nair Calvo, una experiencia que resultó fundamental para su posterior protagónico.

Mar del Plata también tiene un antecedente importante en el comienzo del romance. Durante una entrevista con A la Barbarossa, emitida por Telefe en enero de 2026, el actor recordó que un viaje anterior a esa ciudad marcó un cambio en la confianza entre ellos. "Hicimos un viaje a Mar del Plata y cuando volvimos todos notaron que había más confianza", explicó al referirse al paso de la amistad a una nueva relación.

Nico Vázquez, Dai Fernández y sus acompañantes reunidos durante la escapada a Mar del Plata.

En el retrato grupal, numerosas personas posan sobre el césped bajo un cielo despejado. Algunos integrantes permanecen sentados en el suelo y otros están de pie, abrazados o con los brazos levantados. La vestimenta informal y las expresiones sonrientes acompañan una reunión que la protagonista decidió incluir entre los recuerdos de su viaje.

El encuentro llega en un período particular para los artistas. El 21 de octubre, se informó que el equipo de Rocky había realizado una escapada a la Costa Atlántica como parte de la despedida de la producción. El espectáculo, que superó las 320 funciones en el Teatro Lola Membrives, tiene previsto finalizar su temporada a principios de noviembre.

A lo largo de este año, el intérprete también estuvo involucrado en la dirección artística y producción de Annie, además de regresar a la televisión como conductor con Popstars. Por su parte, la bailarina continuó desarrollando su carrera actoral, por lo que los compromisos teatrales siguieron formando parte de la vida de los dos, incluso después de que su noviazgo adquiriera notoriedad pública.

En esta ocasión, el romántico mensaje de Nico Vázquez a Dai Fernández acompañó nuevos recuerdos de Mar del Plata, una ciudad que ya ocupaba un lugar particular en su historia. La publicación reunió momentos de descanso, actividades compartidas y las palabras que decidieron intercambiar en las redes sociales, dejando ver una nueva etapa de su relación más consolidada.