Cómo nació la historia de amor de Verónica Lozano y Jorge Corcho Rodríguez

Si hay una pareja de la televisión argentina que logró alejarse de los escándalos y construir una historia en la intimidad de la relación, ellos fueron Verónica Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez. La conductora y el empresario sortearon la mediatización y la vida pública que mantienen, por sus trabajos en los medios de comunicación, para crear un fuerte vínculo lleno de romance, una familia ensamblada y proyectos juntos a futuro.

A pesar de que ahora disfrutan de un amor de más de 18 años, hubo un momento donde se enamoraron, cuando estaban en lo alto de sus carreras personales. Entre el amor y la fama, Lozano y Rodríguez protagonizaron una de las historias más recordadas por sus seguidores y que abrió las puertas a un futuro juntos.

Verónica Lozano, Jorge "Corcho" Rodríguez

Los romances anteriores de Jorge "Corcho" Rodríguez, y los comienzos de su amor con Vero Lozano

Corría el año 1995, cuando Jorge "Corcho" Rodríguez se había separado de su primera esposa, y con quien tuvo a sus dos primeros hijos, y había comenzado a tener un perfil mediático más alto que antes. El empresario conoció a Rodolfo Galimberti y a Jorge Born, con quienes fundó la empresa Hard Communications, y, dos años después, propusieron un negocio millonario al productor del programa de Susana Giménez: la línea 0600. De a poco y, tras la separación de Susana de Huberto Roviralta y la subida a escena de un nuevo personaje mediático, los rumores entre el empresario y la diva se convirtieron en uno de los romances más reconocidos del espectáculo argentino.

Esto provocó que Corcho se volviera el centro de las miradas de los medios de comunicación y que, tras su separación de Susana, siguiera estando en la mira sobre cómo continuaría su presente romántico. A principios de la década del 2000, Verónica Lozano se comenzó a consolidar como una de las caras más reconocidas de la televisión, con tan solo 38 años. Fue en esos años cuando conoció al empresario de 46, diez años mayor que ella, y mutuamente quedaron flechados. En sus primeros años, mantuvieron un romance discreto y "de oficina" para no hacer crecer la presencia de los escándalos entre ellos, sobre todo tras el romance de Rodríguez con la diva. Con el paso del tiempo, empezaron a dejar que sus seguidores los vieran y decretaron su amor con un tierno sello que llegó y los unió para siempre.

Verónica Lozano, Jorge "Corcho" Rodríguez

La llagada de Antonia, la hija en común de Vero Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez

Corría el año 2009, y la pareja ya había mantenido varios meses de relación en secreto, cuando sorprendieron a todos sus seguidores. Según contaron en algunas entrevistas, Vero Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez no tenían altas expectativas al momento de jugarse por su corazón. Pero la vida les dio un vuelco sorpresivo con la llegada de su primera hija en común. Antonia nació el 2 de junio de 2009 , en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. La niña fue el sello definitivo de un amor que, 18 años después, sigue manteniéndose firme frente a la rutina y a los proyectos personales de cada uno.

Muchos de los usuarios y medios de comunicación apuntaron por saber si darían un paso por el altar. El empresario ya se casó en ocasiones anteriores, mientras que la conductora aún no. Con un mutuo acuerdo, acordaron no ir por el matrimonio, sobre todo porque no lo consideran necesario en su pareja. Lozano expresó en diversas entrevistas: "Él es el amor de mi vida. El desafío siempre es la construcción de los vínculos, las formas en las que va mutando todo, cómo se va acomodando. No estamos casados y nunca hablamos de casarnos. Él a veces cuando bromea con sus amigos dice 'yo me quiero casar y ella no'. Estamos muy bien así".

Antonia, la hija en común de Vero Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez

Verónica Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez: un amor fuerte y estable con proyectos a futuro

En la actualidad, Verónica Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez viven un amor fuerte, y se convirtieron en una de las parejas más estables de la televisión argentina. Entre sus rutinas en Buenos Aires, viviendo en una imponente mansión de estilo francés ubicada en San Isidro , y sus vacaciones en la gran propiedad de Punta del Este, marcan su día a día con mucho compañerismo y proyectos juntos, tales como viajes y emprendimientos. De la misma manera, siguen manteniéndose fuera de la mirada pública y los escándalos, resguardándose en la intimidad.

Lozano y Rodríguez crearon una familia ensamblada, con su hija Antonia y los primeros hijos de el empresario, Iara y Juan, demostrando que buena relación que hay entre todos ellos. Tras 18 años de relación, encuentran la manera de mantener la paz dentro del hogar, ya que comparten los ideales de importancia familiar, y de resolver cualquier clase de conflicto en la intimidad, sin la constante exposición en redes sociales o eventos de celebridades.

La familia ensamblada de Vero Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez

Si hay una pareja de la televisión argentina que logró alejarse de los escándalos y construir una historia en la intimidad de la relación, ellos fueron Verónica Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez. Entre el amor, la familia y el compañerismo frente a los proyectos laborales, se volvieron de los más estables de los romances, y vivieron una historia digna de ejemplo entre las celebridades.

A.E