Los veranos más polémicos de Kate y el príncipe William: escándalos, lujos y excentricidades

El príncipe William y su esposa, Kate Middleton construyeron, con el correr de los años, una imagen pública positiva, sin embargo, junto a su familia han sido parte de algunos escándalos reales y los ciudadanos británicos no dudaron en expresar su disconformidad por el estilo de vida que lleva la familia real. Rodeados de seguridad 24 horas al día, llenos de lujos y con viajes y vacaciones alrededor del mundo, el heredero al trono y la princesa han despertado el enojo público en alguna que otra ocasión.

Kate y el príncipe William: las excentricidades más polémicas de la familia real

Si bien, el príncipe William y Kate Middleton cuentan con el apoyo de los medios, de la Corona y de los ciudadanos, esto no siempre ha sido así, los ciudadanos británicos han sábado manifestar su enojo ante las excentricidades y los excesos que se permiten los royal sin ningún tipo de miramientos. Además de las polémicas vacaciones en Grecia, que se filtró y se comentó con mucho descontento por los gastos excesivos, sin duda hay una anécdota polémica para sumar a la lista: el antojo del príncipe George.

Familia Real Británica

En medio de sus idílicas vacaciones Kate y William pidieron que un bote llegue a su yate en Grecia con pedido particular. El príncipe George quería comer hamburguesas de McDonalds, de modo que se realizó todo un operativo para que la reconocida hamburguesería le haga llegar el menú al futuro rey de Inglaterra.

Pero eso no es todo, en 2006, la madre del príncipe George, Kate Middleton protagonizó una escena que se consideró un escándalo y alcanzó la prensa internacional. La princesa fue fotografiada sin su consentimiento por un medio francés mientras tomaba sol en altamar con el torso completamente desnudo. Tras el juicio al medio, se resarció el daño público y la pareja recibió un pago de 100 mil euros.

Kate Middleton

Meses después, también en 2006, el menor de los Windsor fue protagonista de una escena que se llevó la crítica de la prensa internacional. Otra vez en el ojo público, la familia real tuvo que afrontar las consecuencias mediáticas y el peso de la opinión pública sobre la corona británica, ya que el príncipe Harry fue fotografiado en sus vacaciones jugando al billar semidesnudo con sus amigos.

A lo largo de los años, tanto William y Kate como los otros miembros de la familia Windsor han quedado expuestos por vacaciones, lujos y anécdotas excéntricas y fastuosas que trascendieron a la prensa. Estos episodios, desde operativos inusuales en alta mar hasta fotografías no autorizadas, han alimentado la atención pública y mediática sobre el estilo de vida de la realeza británica.

JO