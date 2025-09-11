Wanda Nara se fue a Uruguay con Martín Migueles, su "personal trainer"

Wanda Nara viajó en los últimos días a Uruguay acompañada por Martín Migueles, el empresario que desde hace semanas es vinculado sentimentalmente con ella. Aunque la mediática insistió en que se trata de su “personal trainer”, las imágenes difundidas por Yanina Latorre en el programa SQP (América) refuerzan las versiones de un romance.

Los rumores sobre la relación comenzaron a circular cuando Wanda empezó a mostrarse en público con Migueles. Una foto en la que se los veía entrenando juntos instaló la primera sospecha, aunque ella lo desmintió. Sin embargo, distintas apariciones recientes muestran que el vínculo habría tomado otro rumbo.

Wanda Nara y Martín Migueles

Wanda Nara se fue de viaje a Uruguay con su "personal trainer"

La información más reciente llegó de la mano de Yanina Latorre, quien mostró imágenes de la pareja viajando juntos a Punta del Este en Buquebus. “En este momento, la empresaria y Migueles se fueron de viaje juntos, con Zaira y una amiga”, aseguró la panelista, detallando que se desplazaron en primera clase y que fueron captados descendiendo en el sector del freeshop.

Pero ¿quién es Martín Migueles? Según contaron en SQP, es un empresario apodado “El Tano” y muy cercano a Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio. Piccirillo se encuentra detenido por secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma. Migueles, señalado como su socio, habría hecho dinero con la venta de celulares y trabajó un tiempo en la Aduana.

De hecho, la empresaria ya había sido vista con Migueles en el estadio Monumental el pasado 5 de septiembre, durante el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina antes del Mundial 2026. Más tarde, un video compartido en redes por la propia Nara, durante el cumpleaños de Zaira, volvió a encender las dudas. En esas imágenes se los veía abrazados, aunque la publicación fue eliminada poco después.

Desde el entorno del programa señalaron además que hasta hace poco Migueles estaba en pareja con otra mujer. “No sabemos lo que pasará ahora con esa relación”, remarcaron. Mientras tanto, las imágenes junto a Wanda Nara en Uruguay parecen confirmar que la relación con la empresaria avanza más allá de lo profesional.

