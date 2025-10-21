Jorge Martínez reveló que perdió todo y que hoy vive con 390 mil pesos al mes

Durante una charla íntima con Héctor Maugeri para +Caras, Jorge Martínez sorprendió al revelar el difícil momento económico que atraviesa. Con la serenidad que lo caracteriza, el actor de 77 años reconoció que hoy vive con 390 mil pesos mensuales, correspondientes a su jubilación como actor.

“No supe invertir. Me robaron también, me estafaron en un restaurante en Puerto Rico, perdí un restaurante aquí en Buenos Aires, en Federico Lacroze”, confesó con cierta crudeza, acerca de los negocios a los que apostó y no dieron los resultados esperados.

“Hice una producción con Alejandra que salió como 700 mil dólares, que no sé, no salió al aire... fueron cosas que se fueron dando, y hoy no tengo un futuro asegurado. Pero bueno, ya pasó, y lo pasado pisado”, agregó.

“Vivo solo, pero estoy bien”, el presente austero de Jorge Martínez

Pese a las dificultades, Jorge Martínez aseguró que atraviesa esta etapa con entereza y sin perder el optimismo. “Yo quiero vivir solo. Mis hijos también necesitan vivir solos. Ágatha vive sola con sus hijos, Emiliano vive solo. Somos una familia de solos y solas, pero estamos bien así. Estamos muy bien”, contó con calma.

El artista también señaló que mantiene el contacto con su círculo más cercano: “Mis amigos son los del club Ferro y del Buenos Aires Lawn Tennis”, dijo, destacando la importancia de los afectos en esta etapa de su vida.

Al ser consultado sobre si recibió ayuda de colegas del medio, fue tajante: “No, pero me ayudaron afectivamente. No económicamente. Algunos habrán podido y no pudieron, otros no quisieron. Y bueno, así me fui llevando en la vida”.

Aunque reconoce que su realidad económica cambió por completo, Martínez se muestra en paz con su presente. “Yo creía que esto iba a durar mucho y no duró mucho. Pero ahora están pasando las cosas bien. Estoy bien, me siento feliz estando solo, en ese apart hotel, mientras voy haciendo los trámites de la Casa del Teatro”, reveló.

Antes de finalizar la entrevista, Jorge Martínez también habló de su salud, sin perder su humor y calidez: “Estuve con fiebre toda la semana, todavía tengo un poquito, pero había un compromiso que había que cumplir y lo cumplí”, dijo con una sonrisa.