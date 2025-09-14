Tras el fracaso de su boda, Jorge Martínez regresó al país y le pide refugio a Linda Peretz

Jorge Martínez fue uno de los célebres galanes de telenovelas de la década del ´70, del ´80 y del ´90. Su imagen y popularidad lo han llevado a ser unos de los personajes más reconocidos del ambiente. Sin embargo, la entrada del nuevo milenio no le fue favorable ya que estuvo sumergido en problemas de salud mental que lo dejaron al borde de la muerte.

Uno de los conocidos episodios que generó conmoción en la opinión pública fue el intento de suicidio en la Casa del Teatro, lo que derivó un intenso tratamiento en una clínica psiquiátrica. No obstante, la vida le volvió a dar una segunda oportunidad y, tiempo después de haber recibido su alta médica, viajó a México junto a un antiguo amor del pasado con planes de casamiento. Pero el idilio duró tan sólo seis meses lo que generó que el actor regrese al país en búsqueda de la ayuda de Linda Peretz.

Jorge Martínez y Linda Peretz

Jorge Martínez regresó al país y le pide refugio a Linda Peretz

Desde que Jorge Martínez protagonizó este terrible episodio en La Casa del Teatro, su salud es un tema de interés popular. Su repentino amorío con Daphne, una artista nacida en México quien había estado junto a él en los momentos más tormentosos de su vida, generó grandes expectativas en la incipiente pareja. Ambos se mudaron al país de origen de la actriz y comenzaron con los preparativos para su boda. Pero hubo algo que hizo cambiar de idea a Martínez: regresó al país dejando trunco todas esas promesas románticas.

En este marco, Daniel Ambrosino contó los detalles del regreso del dramaturgo a Buenos Aires en A la tarde (América TV). Jorge Martínez, tuvo que salir de la casa del teatro por un asunto que terminó siendo confuso. Se reencontró con un amor, una mujer, Daphne, mexicana, que se lo llevó a vivir con ella a México. Estuvieron alrededor de seis meses, la relación se desgastó, se terminó el amor y Martínez volvió a la República Argentina”, comenzó diciendo el periodista.

Asimismo, señaló que al no contar con recursos económicos propios para poder pagarse un alquiler y solventarse por sus propios medios, el intérprete le habría pedido Linda Peretz, directora de la Casa del Teatro su colaboración. “Para estar en la casa del teatro, tenés que estar físicamente y psicológicamente bien. Lo cual significa que sí tiene el ok para ingresar nuevamente, esos dos temas están resueltos”, añadió el comunicador. Además, accedió a la palabra de Martínez a través de un mensaje de voz: “No está descartado, estoy haciendo todos los trámites para entrar en la Casa del Teatro. Ahora me tienen que dar el último okay, pero espero que sea esta semana o la próxima”.

Jorge Martínez, actor

Hasta el momento todo indica que sería un hecho la vuelta de Jorge Martínez a la Casa del Teatro, un espacio destinado a artistas retirados que no cuentan con medios propios para afrontar los gastos de un alquiler y de los servicios básicos. Cabe recordar que, fue en el verano pasado que intentó tirarse al abismo de un noveno piso a causa de un profundo estado de depresión y angustia que estaba atravesando.

NB