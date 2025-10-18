Jorge Martínez revivió uno de los capítulos más significativos de su vida: su historia de amor con Raffaella Carrà. En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras, el actor contó cómo nació el romance durante el rodaje de Bárbara, la película que protagonizaron juntos en 1980. “Empezamos a tener más que amistad, un vínculo. Lo seguimos sosteniendo después de la película”, recordó.

Jorge Martínez y su historia de amor con Raffaella Carrá: "Me escapé a Italia y estuvimos un año juntos"

A 45 años del estreno de Bárbara, Jorge Martínez abrió su corazón y revivió su historia de amor con Raffaella Carrà, una relación que nació durante el rodaje de la película y se convirtió en uno de los capítulos más importantes de su vida. En diálogo con Héctor Maugeri en +Caras, el actor reveló detalles de su romance con la estrella italiana: “Me decía ‘amor mío’ en la película, y también me lo dijo en la vida real. Pasamos momentos increíbles".

Jorge Martínez

Según contó, el flechazo entre ambos fue inmediato: “Fuimos los dos al mismo tiempo, nos encaramos juntos, por la mitad de la película”. Además, el artista subrayó que la conexión trascendió la ficción al transformarse en un vìnculo que duró alrededor de un año. “En ese momento yo estaba viajando por el mundo siguiendo a Diego Maradona y me escapé de Inglaterra, donde jugaba la Selección en Wembley, para ir a verla a Italia. Fue algo tan lindo, esa gira y visitarla a Raffaela”, recordó sobre la historia de amor y agregó: "No vivimos juntos. Yo iba y venía para verla".

Durante la entrevista, el actor habló con admiración sobre la personalidad de Raffaella: “Era muy simpática y disciplinada. Se levantaba temprano, iba a comprar facturas para los bailarines y llegaba ella primero. Era fantástica”. También destacó su generosidad y el cariño que tenía con su entorno: “Tenía una amistad increíble con sus bailarines y su director. Era muy simple, vivía en un piso en Roma rodeada de gente que la quería realmente bien”.

Jorge Martínez en +Caras

En ese marco, Héctor Maugeri no dudó en preguntarle si se había enamorado, y Jorge Martínez fue categórico: “Sí, me enamoré”. Asimismo, destacó la sinceridad y la ternura de la cantante. “Me dio cariño, amistad y respeto. Me sentí muy querido y muy respetado”, afirmó.

El recuerdo de Jorge Martínez a Raffaella Carrà

Antes de cerrar, el actor reflexionó con nostalgia sobre la huella que Raffaella Carrà dejó en su vida. “Era una mujer muy especial, defensora de los suyos, de sus bailarines, de la libertad. Se fue muy rápido, ¡Dios mío, cómo se fue!”, expresó, dejando en claro que el recuerdo de ese amor sigue intacto más de cuatro décadas después.

Jorge Martínez y Héctor Maugeri

Cabe recordar que Raffaella Carrà falleció en julio de 2021, a los 78 años, y su partida conmovió al mundo entero. Al recordarla, Jorge Martínez no puede evitar la emoción ya que aún guarda el cariño y la admiración por aquella mujer que lo marcó para siempre. “Era muy especial, generosa, auténtica y defendía a los suyos”, sentenció el actor en +Caras.