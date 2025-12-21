¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 21 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 21 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este domingo te invita a frenar un poco y mirar alrededor. No todo se resuelve con impulso. Una charla familiar puede ayudarte a entender mejor una situación que te viene incomodando.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El cuerpo te pide descanso y placer. Buen día para cocinar algo rico, dormir una siesta larga o perderte en la naturaleza. Escuchá lo que necesitás sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza no para, pero el domingo te propone ordenar ideas. Anotá eso que venís pensando hace días. Una noticia o mensaje puede sorprenderte para bien.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible de lo habitual y está bien. Permitite sentir sin dramatizar. Un plan casero con gente querida puede ser justo lo que necesitás para recargar energía.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Bajás un cambio y te hace bien. No hace falta ser protagonista todo el tiempo. Delegar o correrte un poco del centro te va a dar más tranquilidad.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Dejá de exigirte tanto. El domingo es para soltar el control y disfrutar del presente. Algo simple, como una caminata o música tranquila, te ordena por dentro.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buen día para equilibrar emociones. Si hubo tensiones en la semana, hoy se abre una oportunidad para aclarar las cosas sin conflicto. Hablá desde el corazón.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición está afilada. Prestale atención a eso que sentís aunque no tenga explicación lógica. Momento ideal para cerrar ciclos y soltar rencores.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El domingo te encuentra reflexivo. Pensás en lo que querés para lo que viene. No te apures: las respuestas llegan cuando bajás la ansiedad.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Aunque te cueste, hoy conviene aflojar con las obligaciones. Permitite disfrutar sin pensar en lo pendiente. Un encuentro espontáneo puede levantarte el ánimo.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tenés ganas de hacer algo distinto. Cambiar la rutina, aunque sea con un plan simple, te renueva. Escuchá propuestas ajenas: pueden sorprenderte.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Domingo ideal para conectar con lo emocional. Música, arte o silencio te ayudan a acomodar sentimientos. No ignores lo que te pasa: expresarlo te libera.